Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 ноября

Суббота, 22 ноября, день энергетического перелома, первая половина которого не похожа на вторую: с утра она будет носить резко негативный характер.

До обеда лучше ни с кем не встречаться и как можно меньше общаться с окружающими — особенно если речь идет о людях, которые нам дороги. К счастью, уже в послеобеденное время «туи» начнут рассеиваться, тогда и можно вернуться к мероприятиям, отложенным в начале дня.

В это время можно анализировать сложившуюся в жизни ситуацию и принимать важные решения, какой бы сферы жизни они ни касались, за исключением финансовой — связанные с ней вопросы в это время лучше не трогать.

Воскресенье, 23 ноября, первые в лунном календаре сутки, когда добро и зло начинают противостоять друг другу. Правда, поскольку ни то, ни другое начало пока еще не вошло в полную силу, нанести сильный урон — как себе, так и нам — связанный с темной стороной негатив не сможет. Тем не менее каждый поступок, который мы совершим в это время, так или иначе отразиться на нашей жизни, а, значит, лучше ничего не сделать, чем совершить ошибку. Кому повезет в это непростое, но интересное время?

Рак

Ракам звезды советуют быть готовыми к встрече с человеком, имеющим отношение к их прошлому, которая — при всей своей вероятности — окажется для представителей знака неожиданной. Г=лавное — не возлагать на нее особых надежд: скорее всего, сдвинуть отношения с условной «точки замерзания» ни одной из сторон не удастся, но дозу приятного во всех отношениях общения светила обещают со стопроцентной уверенностью, а это уже немало.

Лев

Львам, которые накануне получили энную сумму денег, несмотря на необходимость разумной экономии, не только можно, но и нужно отправляться за покупками, особенно если удастся приурочить шопинг ко второй половине дня в субботу. Представителям знака удастся не только отыскать именно то, что им крайне необходимо, но и значительно сэкономить — несмотря на стабильное финансовой положение, разумное потребление лишним не будет.

Рыбы

Рыбы — особенно те из них, кто в последнее время успел позабыть о личной жизни — поймут, что поторопились — у звезд на представителей знака в этом смысле большие планы. Приятные события именно в этой сфере в жизни каждого из них проиграются по-своему: одни только встретят любимого человека, другие подойдут к кульминационной точке отношений — их официальному оформлению, но в любом случае происходящие события будут иметь огромное значение.

