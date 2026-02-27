Гороскоп / © Credits

Суббота, 28 февраля, день добрых поступков и благотворительности, когда разрешено делать только хорошие дела — зло, даже если оно кажется нам логичным или справедливым, находится под строжайшим запретом.

Окружающие — включая нас самих — становятся мнительными и обидчивыми, поэтому придется приложить усилия для того, чтобы — даже случайно — никого не задеть и не обидеть, самим же — важно не реагировать на возможные чужие провокации.

При малейшей возможности –ив выходной день это логично — желательно провести максимум времени в одиночестве: проанализировать сложившиеся обстоятельства и свое поведение, сделать выводы из сделанных ошибок и подумать о том, как их исправить. Воскресенье, 1 марта, продолжит тему устранения промахов — совершенных как давным-давно, так и накануне.

В общении с другими людьми необходимо соблюдать осторожность, поскольку любые поступки этого дня могут отразиться на нашем совместном будущем. Особенно важно — избегать ссор с близкими и друзьями: помириться с ними удастся нескоро, так что лучше не рисковать отношениями.

Среди действий, которые окажутся максимально благоприятными и выгодными, — торговля: покупать и продавать в это время можно все, от собственных изделий ручной работы до недвижимости. Кому повезет в это интересное время?

Лев

Львы, которые давно готовы к прибавлению в своей семье, могут узнать приятную новость относительно того, что в самое ближайшее время их мечта исполнится. Каким бы ни был способ, который сделает возможным такое приятное событие, оно будет иметь огромное значение как для самих представителей знака, так и для их родственников. Особого внимания заслуживает усыновление ребенка, который вследствие трагических обстоятельств остался без родителей, или взятие под опеку обездоленного взрослого — пожилого — человека.

Весы

Весам — в основном, тем, кто переживал по поводу разлуки с близким человеком — звезды приготовил приятный сюрприз. Его долгожданное — и, одновременно, неожиданное — появление окажется настолько радостным, что в первые минуты представители знака потеряют дар речи. Впрочем, вынужденная немота довольно быстро сменится красноречием и разговорчивостью — и им самим, и близкому им человеку есть, что рассказать друг другу, поскольку за время, которое они провели врозь, произошло много событий и накопилась масса самых разных впечатлений.

Водолей

Водолеям, давно рассматривающим возможность переезда в другой город и даже страну, неожиданно откроется «дверь», которая приведет их к заветной мечте. Она может принять самые разные формы, но, скорее всего, речь пойдет о рекомендациях кого-то из близких людей или друзей, которые расскажут, каким именно образом — методично и поэтапно — можно прийти к желаемому результату. Главное — не отмахнуться от таких советов, поскольку именно сейчас они упадут на правильную «почву», что позволит легко и быстро осуществить мечту.

