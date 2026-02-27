Мир на пороге "ядерного" хаоса? Макрон посетит секретну. базу, потому что не верит гарантиям США

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится представить обновленную ядерную доктрину страны на секретной базе с подводными лодками Иль-Лонг. На фоне непредсказуемости президента США Дональда Трампа и агрессии России, Париж может стать новым гарантом безопасности для всей Европы.

Об этом говорится в статье Independent.

Макрон пересматривает подходы Франции к ядерному сдерживанию. Ядерные силы страны остаются скрытыми в глубинах океана — это крайний инструмент ответа, способный уничтожить агрессора ударом, если верховный главнокомандующий Франции когда-то решится на такое решение.

Макрон представит новое видение использования ядерных боеголовок

Глава Французского государства, у которого есть исключительное право санкционировать применение ядерного оружия, 2 марта представит обновленное видение возможного использования боеголовок, размещенных как на подводных лодках, так и на самолетах. Пересмотр происходит в условиях опасений, что война России против Украины может выйти за ее пределы, а также из-за неопределенности относительно последовательности Вашингтона как гаранта безопасности.

«Ядерный зонтик» США под вопросом

На протяжении десятилетий европейские страны находились под так называемым ядерным «зонтиком» Соединенных Штатов, чьи боезаряды размещены в Европе еще с середины ХХ века для сдерживания сначала СССР, а сейчас — России. Однако в последнее время все больше политиков и военных экспертов ставят под вопрос, готов ли Вашингтон и дальше прибегнуть к такому шагу при необходимости.

Для Франции, которая является единственным государством ЕС с собственным ядерным арсеналом, эти дискуссии имеют особое значение.

Вероятная корректировка ядерной политики может стать одним из ключевых решений Макрона за оставшийся его президентский срок до выборов 2027 года. Такие шаги будут внимательно анализировать как союзники, так и потенциальные противники.

То, что французский лидер второй раз с момента избрания в 2017 году произносит программную речь о ядерном сдерживании, свидетельствует о его обеспокоенности изменениями в мировой безопасности и развитием военных технологий, которые могут подорвать стабильность в Европе.

Среди тех, кто сомневается в надежности американских гарантий, — председатель оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов.

«Если ситуация станет действительно критической, я очень сомневаюсь, что Трамп рискнул бы американскими городами ради защиты европейских. Мы не знаем наверняка, но полагаться на американскую защиту кажется очень рискованным», — сказал он в интервью Associated Press.

Создание ядерного оружия в ЕС

По словам Ярлова, ряд европейских государств ожидает от Франции более четких сигналов поддержки. В перспективе политик предполагает даже возможность создания ядерного оружия другими странами Европы — еще недавно такая идея казалась почти фантастической.

«Северные страны имеют потенциал. У нас есть уран, у нас есть ядерные ученые. Мы можем разработать ядерное оружие. Реалистично это займет много времени. Поэтому в краткосрочной перспективе мы смотрим на Францию», — сказал глава оборонного комитета парламента Дании.

Возможные изменения в ядерной доктрине Франции

Журналисты обратили внимание на символичность места будущего выступления Макрона — база Иль-Лонг, где размещены четыре французские атомные подводные лодки. Каждая из них оснащена 16 межконтинентальными ракетами M51 с несколькими боеголовками, что подчеркивает реальные возможности Франции в сфере сдерживания.

«Союзники, партнеры, а возможно и противники имеют большие ожидания относительно того, как может эволюционировать французская ядерная доктрина», — сказала специалист по ядерному сдерживанию Французского института международных отношений в Париже Элоиз Фае.

Она отметила, что надеется на «реальные изменения».

«Возможно, речь пойдет о более четком и масштабном обязательстве Франции защищать союзников благодаря своему ядерному оружию», — сказала эксперт.

Ядерный арсенал Франции

По словам Макрона, по состоянию на 2020 год Франция имела менее 300 ядерных боеголовок — эта цифра неизменна с 2008 года.

Президент подчеркивал, что этого достаточно, чтобы нанести «абсолютно неприемлемый ущерб» «политическим, экономическим и военным центрам» любой страны, которая посягнет на «жизненно важные интересы» Франции — независимо от их характера.

Эксперты внимательно следят за сигналами из Елисейского дворца, пытаясь понять, считает ли Макрон имеющийся арсенал достаточным или возможно его расширение.

Ядерная риторика традиционно остается намеренно размытой, чтобы не очерчивать четких границ, пересечение которых автоматически будет означать ответ. Представители администрации президента, анонимно комментируя возможные изменения, подчеркивают, что решения в этой сфере принадлежат исключительно главе государства.

«Без сомнения, будут определенные сдвиги, достаточно существенные изменения», — сказал один из чиновников.

Европа ищет ядерную защиту у Франции вместо США

Еще в 2020 году Макрон заявлял, что у «жизненно важных интересов» Франции есть не только национальное, но и «европейское измерение».

Часть европейских государств уже присоединилась к диалогу по французскому ядерному сдерживанию и участвует в соответствующих учениях. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о «предварительных переговорах» с Макроном по этому вопросу и допустил возможность использования немецких самолетов для транспортировки французских ядерных боеприпасов.

По словам французского эксперта Этьена Маркюза, страны Европы ищут «второй страховой полис» на случай, если американские гарантии безопасности будут свернуты.

«Соединенные Штаты стали непредсказуемыми из-за второй администрации Трампа. Это закономерно подняло вопрос: действительно ли США готовы защищать Европу и, что особенно важно, готовы ли они применить свои ядерные силы для ее обороны», — сказал эксперт.

Макрон покажет миру новую ядерную доктрину Франции

Накануне Reuters информировало, что 2 марта Макрон представит обновленную ядерную доктрину Франции, которая фокусируется на защите европейских союзников при сохранении стратегической самостоятельности Парижа. Документ предусматривает содержание минимального, но мощного арсенала для сдерживания первого удара, который должен дополнять, а не заменять защиту НАТО и США. Несмотря на скептицизм некоторых стран относительно реальности такой защиты и финансирования, Макрон подчеркнет принцип «стратегической неоднозначности», чтобы послать Москве сигнал о готовности к действиям без раскрытия конкретных намерений.

Напомним, впервые за более чем полвека исчезли обязательные ограничения на развитие крупнейших ядерных арсеналов из-за завершения 5 февраля 2026 года действия договора СНВ-3. Этот последний механизм контроля между США и Россией ограничивал количество развернутых боеголовок и носителей, а также обеспечивал инспекции и мониторинг. Теперь мир вошел в период отсутствия формальных ядерных правил на фоне обострения соперничества между США, Китаем и Россией.

В администрации Макрона предупредили о критическом росте риска распространения ядерного оружия из-за разрушения системы контроля над вооружениями и агрессивной политики таких стран, как Китай и Иран. На фоне сомнений в надежности американских гарантий безопасности при президентстве Трампа, о собственных средствах сдерживания задумываются даже в Европе и Азии (в частности Польша, Южная Корея и Япония).