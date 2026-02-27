- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 712
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы: результаты жеребьевки
Поединки этой стадии пройдут 12 и 19 марта.
В пятницу, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/26.
В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги Европы и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.
Поединки этой стадии пройдут 12 и 19 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Лига Европы-2025/26: пары 1/8 финала
"Ференцварош" (Венгрия) — "Брага" (Португалия)
"Панатинаикос" (Греция) — "Бетис" (Испания)
"Генк" (Бельгия) — "Фрайбург" (Германия)
"Сельта" (Испания) — "Лион" (Франция)
"Штутгарт" (Германия) — "Порту" (Португалия)
"Ноттингем" (Англия) — "Митьюлланд" (Дания)
"Болонья" (Италия) — "Рома" (Италия)
"Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия)
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).