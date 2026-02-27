ТСН в социальных сетях

Определились пары 1/8 финала Лиги Европы: результаты жеребьевки

Поединки этой стадии пройдут 12 и 19 марта.

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

В пятницу, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/26.

В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги Европы и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.

Поединки этой стадии пройдут 12 и 19 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Лига Европы-2025/26: пары 1/8 финала

"Ференцварош" (Венгрия) — "Брага" (Португалия)

"Панатинаикос" (Греция) — "Бетис" (Испания)

"Генк" (Бельгия) — "Фрайбург" (Германия)

"Сельта" (Испания) — "Лион" (Франция)

"Штутгарт" (Германия) — "Порту" (Португалия)

"Ноттингем" (Англия) — "Митьюлланд" (Дания)

"Болонья" (Италия) — "Рома" (Италия)

"Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия)

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

