"Тоттенхэм" одолел "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы (видео)

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

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"Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы сезона-2024/25. Решающий матч второго по престижности евротурнира на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 1:0 .

"Шпоры" открыли счет в конце первого тайма – на 42-й минуте Бреннан Джонсон пробил после подачи, которую с левого фланга исполнил Папе Матар Сарр, и мяч от Люка Шоу оказался в воротах "красных дьяволов".

Во втором тайме "манкунианцы" пытались сравнять счет, но не смогли этого сделать. Лондонский клуб удержал минимальное преимущество до финального свистка.

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Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Отметим, что в финальном поединке между английскими клубами на кону стояла не только победа в Лиге Европы, но и путевка в основной раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

Обе команды провалили текущий сезон АПЛ – за тур до конца "Манчестер Юнайтед" занимает 16-е место, а "Тоттенхэм" располагается на 17-й позиции.

Для "Тоттенхэма" это первый еврокубковый трофей за 41 год, после выигрыша Кубка УЕФА в сезоне-1983/84.

Напомним, в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".

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