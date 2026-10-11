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Категория
Проспорт
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Судаков забил первый гол за "Бенфику" в сезоне чемпионата Португалии

Забитый мяч Георгия помог "орлам" одержать победу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Георгий Судаков

Георгий Судаков / facebook.com/SLBenfica

Украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков отличился голом в матче 8-го тура чемпионата Португалии сезона-2026/27 против "Витории Гимараеш".

24-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на замену во втором тайме — на 73-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу своей команды.

На 75-й минуте Судаков поразил ворота соперника после передачи Клаудио Эчеверри.

Таким образом, Георгий установил окончательный счет игры — победа "орлов" 2:0.

Для Судакова это первый гол за "Бенфику" в сезоне-2026/27. В текущей кампании украинец провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одним ассистом.

Этот гол стал для Судакова первым в составе "Бенфики" с декабря 2025 года, когда он отличился в 13-м туре прошлого сезона чемпионата Португалии.

Еще один украинский футболист "Бенфики" — вратарь Анатолий Трубин — провел весь матч на скамейке для запасных.

После этой победы "Бенфика" (19 очков) поднялась на второе место в чемпионате Португалии. Отставание лиссабонцев от лидера — "Порту" — составляет 5 баллов.

Ранее сообщалось, что украинский футболист забил эффектный гол в матче АПЛ.

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