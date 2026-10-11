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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Реактивные дроны долетели до Прикарпатья: погибли три человека (обновлено)

На Прикарпатье из-за удара вражеских реактивных БПЛА погибли уже три человека.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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РФ ударила реактивными дронами по Ивано-Франковской области: данные ОВА

РФ ударила реактивными дронами по Ивано-Франковской области: данные ОВА / © ТСН.ua

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До Ивано-Франковской области долетели реактивные дроны — сначала стало известно, что в результате вражеской атаки погибли два человека, еще один человек был ранен.

Об этом вечером, 11 октября, сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

«В результате атаки БпЛА погибли два человека, еще один человек травмирован. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшему выздоровление», — отметила глава ОВА.

В результате атаки повреждено одно здание. Информация о других возможных повреждениях уточняется.

Впоследствии мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что удар произошел в самом Франковске.

«К сожалению, в результате сегодняшней атаки есть 2 погибших и 1 ранен. Вечная память! Искренние соболезнования родным и близким. Также повреждена гражданская инфраструктура. Детали со временем», — написал он в соцсетях.

UPD 20:53

Глава ОВА Онищук уточнила, что в больнице скончался пострадавший в результате атаки БпЛА в Ивано-Франковске. Таким образом, количество погибших выросло до трех.

Ранее Руслан Марцинкив предупредил, что РФ атаковала областной центр реактивным БПЛА.

«Может быть громко! Будет работать ПВО», — написал мэр.

В 19:09 в Воздушных силах Украины ВСУ сообщили о реактивном дроне в направлении Ивано-Франковска. Как уточняет «Суспильне», серия взрывов прозвучала в городе, прозвучала через 5 минут после этого.

Ранее сообщалось, что в ночь и утром 10 октября вражеские воздушные цели долетели до Львова и Ивано-Франковска.

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