Блекаут на Ровенщине: какие районы остались без света

В Ровенской области обесточены областной центр и 2 района — ОВА / © ТСН.ua

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В Ровенской области после атаки РФ из-за аварийного обесточивания часть Ровенского и Дубенского районов остались без света.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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«Из-за аварийного обесточивания часть Ровенского и Дубенского районов, в том числе областной центр, остались без света. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», — отметил глава ОВА.

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Напомним, в воскресенье, 11 октября, в результате российской атаки на Ровенскую область, которую отражали силы противовоздушной обороны, ранения получили три человека.

Ранее мы писали, что в результате вражеской атаки 9 октября в Ровенской области пострадали семь членов многодетной семьи, среди них четверо детей. 13-летний мальчик получил тяжелые ранения.

В воскресенье, 11 октября, стало известно, что 13-летний Максим, раненный в результате той российской атаки, скончался в больнице.

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