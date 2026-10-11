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Блекаут на Ровенщине: какие районы остались без света
Часть Ровенщины, включая областной центр, обесточена после атаки РФ.
В Ровенской области после атаки РФ из-за аварийного обесточивания часть Ровенского и Дубенского районов остались без света.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
«Из-за аварийного обесточивания часть Ровенского и Дубенского районов, в том числе областной центр, остались без света. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», — отметил глава ОВА.
Напомним, в воскресенье, 11 октября, в результате российской атаки на Ровенскую область, которую отражали силы противовоздушной обороны, ранения получили три человека.
Ранее мы писали, что в результате вражеской атаки 9 октября в Ровенской области пострадали семь членов многодетной семьи, среди них четверо детей. 13-летний мальчик получил тяжелые ранения.
В воскресенье, 11 октября, стало известно, что 13-летний Максим, раненный в результате той российской атаки, скончался в больнице.