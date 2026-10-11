ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
1 хв

Блекаут на Рівненщині: які райони лишилися без світла

Частина Рівненщини, включаючи обласний центр, знеструмлена після атаки РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
На Рівненщині знеструмлено обласний центр та 2 райони — ОВА

На Рівненщині знеструмлено обласний центр та 2 райони — ОВА / © ТСН.ua

На Рівненщині після атаки РФ через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів, в тому числі обласний центр, залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, внаслідок російської атаки на Рівненську область, яку відбивали сили протиповітряної оборони, поранення дістали троє людей.

Раніше ми писали, що внаслідок ворожої атаки 9 жовтня на Рівненщині постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. 13-річний хлопчик дістав важкі поранення.

У неділю, 11 жовтня, стало відомо, що 13-річний Максим, поранений внаслідок тієї російської атаки, помер у лікарні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie