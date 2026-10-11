Блекаут на Рівненщині: які райони лишилися без світла

На Рівненщині знеструмлено обласний центр та 2 райони — ОВА / © ТСН.ua

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На Рівненщині після атаки РФ через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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«Через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів, в тому числі обласний центр, залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», — зазначив голова ОВА.

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Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, внаслідок російської атаки на Рівненську область, яку відбивали сили протиповітряної оборони, поранення дістали троє людей.

Раніше ми писали, що внаслідок ворожої атаки 9 жовтня на Рівненщині постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. 13-річний хлопчик дістав важкі поранення.

У неділю, 11 жовтня, стало відомо, що 13-річний Максим, поранений внаслідок тієї російської атаки, помер у лікарні.

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