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Блекаут на Рівненщині: які райони лишилися без світла
Частина Рівненщини, включаючи обласний центр, знеструмлена після атаки РФ.
На Рівненщині після атаки РФ через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів залишилися без світла.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«Через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів, в тому числі обласний центр, залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, внаслідок російської атаки на Рівненську область, яку відбивали сили протиповітряної оборони, поранення дістали троє людей.
Раніше ми писали, що внаслідок ворожої атаки 9 жовтня на Рівненщині постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. 13-річний хлопчик дістав важкі поранення.
У неділю, 11 жовтня, стало відомо, що 13-річний Максим, поранений внаслідок тієї російської атаки, помер у лікарні.