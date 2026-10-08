Какой церковный праздник в Украине 15 октября

Церковный праздник 15 октября / © unsplash.com

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15 октября (28 октября), в православном календаре день памяти преподобного Евтимия. Будущий святой родился примерно в 377 году в Мелитине в Армении (территория современной Турции). Его родителей звали Павел и Дионисия. По житийной традиции они долго не имели детей и молились Богу о рождении ребенка.

После появления сына родители назвали его Евтимием. Имя происходит от греческого слова, связанного с радостью и добрым духом.

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Отец мальчика умер, когда Евтимий был еще маленьким. Мать решила посвятить сына служению Богу и отдала его на воспитание местному епископу. Евтимий получил духовное образование, стал чтецом, а впоследствии был рукоположен в священники.

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Еще в молодом возрасте он отвечал за монастыри своего края, однако сам все больше стремился к уединенной монашеской жизни.

С жизнью святого связано много преданий о чудесах. Одно из самых известных касается арабского вождя Аспевета, сын которого тяжело болел. По преданию, после молитвы Евтимия мальчик поправился.

Это событие произвело сильное впечатление на Аспевета и его людей. Впоследствии он принял христианство с именем Петра, а вместе с ним крестились и другие представители его народа.

Церковная передача также приписывает Евтимию дар исцеления больных и помощи людям, обращавшимся к нему с верой.

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Еще одно известное предание рассказывает об удивительном умножении пищи. Однажды в монастырь пришли многие путешественники, а запасов для всех не хватало. После молитвы святого в амбаре якобы обнаружили столько хлеба, вина и масла, что ими удалось накормить всех гостей.

С годами авторитет Евтимия среди христиан рос. У места его уединения начали поселяться ученики, и в конце концов там возникла лавра.

Святой требовал от монахов дисциплины, трудолюбия, смирения и ответственного отношения к монашеской жизни. Он считал, что молитва должна сочетаться с трудом, а человек должен бороться с гордыней и другими страстями.

Евтимий также отстаивал православное учение во время богословских споров, разделявших христиан V века. Он поддерживал решение Халкидонского собора 451 года о природе Иисуса Христа.

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Воздействие святого было настолько значительным, что его духовный авторитет признавали далеко за пределами основанной им общины. Именно за подвижническую жизнь, вклад в развитие монашества и духовное влияние Церковь назвала его Евтимием Великим.

Преподобный Евтимий прожил очень долгую для своей эпохи жизнь. До старости он продолжал соблюдать строгий монашеский уклад и оставался наставником для своих учеников.

По церковному житию святой предсказал приближение собственной смерти. Он собрал братию, дал монахам последние наставления и призвал их беречь любовь, смирение и традиции монастырской жизни.

Преподобный Евтимий Великий умер в 473 году, имея около 96 лет. Его похоронили в основанном им лавре. Место погребения святого стало местом паломничества.

Церковный праздник 15 октября — день памяти преподобномученика Лукияна

Святой Лукиян родился в III веке в сирийском городе Самосате. Согласно церковному житию, когда мальчику было около 12 лет, он остался сиротой. Имущество, доставшееся ему после смерти родителей, Лукиян раздал нуждающимся, а сам отправился в Эдесу. Там его духовным наставником стал исповедник Макарий. Под его руководством юноша углубленно изучал Священное Писание и приучал себя к суровой подвижнической жизни.

Впоследствии Лукиян поселился в Антиохии — одном из важнейших центров раннего христианства. За ревность в распространении веры и благочестивую жизнь его рукоположили в пресвитера. Он проповедовал христианство среди язычников и иудеев и учил людей не только знать Священное Писание, но и жить согласно его заповедям.

Святой Лукиян родился в III веке в сирийском городе Самосате. Согласно церковному житию, когда мальчику было около 12 лет, он остался сиротой. Имущество, доставшееся ему после смерти родителей, Лукиян раздал нуждающимся, а сам отправился в Эдесу. Там его духовным наставником стал исповедник Макарий. Под его руководством юноша углубленно изучал Священное Писание и приучал себя к суровой подвижнической жизни.

Впоследствии Лукиян поселился в Антиохии — одном из важнейших центров раннего христианства. За ревность в распространении веры и благочестивую жизнь его рукоположили в пресвитера. Он проповедовал христианство среди язычников и иудеев и учил людей не только знать Священное Писание, но и жить согласно его заповедям.

Одним из важнейших дел святого стало создание в Антиохии школы. Вокруг него собирались ученики, которым он объяснял Священное Писание и основы христианской жизни.

Особое внимание Лукиян уделял библейским текстам. Церковная передача связывает с ним работу над греческим текстом Ветхого Завета — Септуагинтой. Он стремился исправить ошибки, появившиеся в рукописях во время многократной переписки, и вернуть тексту как можно большую точность.

По преданию, подготовленный Лукияном текст Священного Писания во время преследований христиан был спрятан в стене, а впоследствии его нашли уже во время правления императора Константина Великого.

Жизнь святого пришлась на время, когда Римская империя пережила одни из самых жестоких гонений на христиан. Особенно масштабными преследования стали при императоре Диоклетиане в конце III — начале IV века.

Лукиана арестовали из-за его христианской деятельности и отправили в тюрьму в Никомедии. Церковная жизнь рассказывает, что в заключении он провел много лет. Даже там святой не переставал поддерживать других христиан.

Он убеждал заключенных не бояться страданий и смерти и оставаться верными Христу. Сам Лукиян также отказался отречься от своей веры, несмотря на пытки, голод и тяжелые условия заключения.

По церковному преданию Лукиян был настолько истощен пытками и закован в кандалы, что не мог встать. В канун смерти он хотел причаститься Святых Христовых Таин. Христиане, которым удалось навестить заключенного, принесли ему хлеб и вино.

Церковный праздник в Украине 15 октября по старому календарю

По старому календарю 15 октября в Украине чтили память священномученика Киприана. До принятия христианства он был образованным ритором, а после обращения раздал значительную часть своего имущества нуждающимся и посвятил жизнь служению Церкви. В период преследования христиан при императоре Валериане Киприане арестовали и потребовали принести жертву языческим богам. Епископ отказался отречься от веры, за что в 258 году его приговорили к смертной казни из-за усечения мечом.

Приметы 15 октября

Народные приметы 15 октября / © pexels.com

В утром — в ближайшие дни ожидали сухую и солнечную погоду.

Сильный холодный ветер считали предвестником раннего похолодания.

Дождь 15 октября — ждали затяжную сырую осень.

Что нельзя делать 15 октября

По давним поверьям, 15 октября особо не одобряли праздности. Люди верили: если в течение дня успеть выполнить по меньшей мере три важных или полезных дела, это может принести благополучие и везение на длительное время.

Что можно делать 15 октября

В народной традиции этот день был известен как Ефим Осенний. В середине октября хозяева уже активно заботились о приближении холодов: приводили в порядок зимнюю одежду и обувь, пополняли запасы продуктов, устраняли щели в домах и пытались сделать жилье более теплым. Считалось, что этот период не годится для бездействия — пора посвятить хозяйству и всему, что поможет семье благополучно пережить зиму.

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