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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне накрыли Киев дронами: есть пострадавшие, детали от Кличко

Оккупанты РФ посреди дня ударили по столице ударными дронами. Раздавались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В столице работала ПВО

В столице работала ПВО

Сегодня, 12 октября, россияне снова устроили воздушную атаку по Киеву, работала ПВО.

О последствиях атаки сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Соломенском районе падение обломков БпЛА на открытой территории возле частных домов. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.

По последним данным Кличко, сейчас трое пострадавших. Помощь им предоставили на месте.

Ранее сообщалось, что в столице прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеских дронов. Впоследствии стало известно о падении обломков беспилотников в двух районах.

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