Россияне накрыли Киев дронами: есть пострадавшие, детали от Кличко

В столице работала ПВО

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Сегодня, 12 октября, россияне снова устроили воздушную атаку по Киеву, работала ПВО.

О последствиях атаки сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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«В Соломенском районе падение обломков БпЛА на открытой территории возле частных домов. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.

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По последним данным Кличко, сейчас трое пострадавших. Помощь им предоставили на месте.

Ранее сообщалось, что в столице прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеских дронов. Впоследствии стало известно о падении обломков беспилотников в двух районах.

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