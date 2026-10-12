- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 524
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне накрыли Киев дронами: есть пострадавшие, детали от Кличко
Оккупанты РФ посреди дня ударили по столице ударными дронами. Раздавались взрывы.
Сегодня, 12 октября, россияне снова устроили воздушную атаку по Киеву, работала ПВО.
О последствиях атаки сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В Соломенском районе падение обломков БпЛА на открытой территории возле частных домов. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.
По последним данным Кличко, сейчас трое пострадавших. Помощь им предоставили на месте.
Ранее сообщалось, что в столице прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеских дронов. Впоследствии стало известно о падении обломков беспилотников в двух районах.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: