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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2576
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Росіяни накрили Київ дронами: є постраждалі, деталі від Кличка

Російські окупанти посеред дня вгатили по столиці ударними дронами. Лунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У столиці працювала ППО

У столиці працювала ППО / © ДСНС

Сьогодні, 12 жовтня, росіяни знову влаштували повітряну атаку по Києву, працювала ППО.

Про наслідки атаки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Соломʼянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.

За останніми даними Кличка, зараз троє постраждалих. Допомогу їм надали на місці.

Раніше повідомлялося, що у столиці прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги через загрозу ворожих дронів. Згодом стало відомо про падіння уламків безпілотників у двох районах.

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