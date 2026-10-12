Росіяни накрили Київ дронами: є постраждалі, деталі від Кличка

У столиці працювала ППО / © ДСНС

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Сьогодні, 12 жовтня, росіяни знову влаштували повітряну атаку по Києву, працювала ППО.

Про наслідки атаки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«У Соломʼянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.

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За останніми даними Кличка, зараз троє постраждалих. Допомогу їм надали на місці.

Раніше повідомлялося, що у столиці прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги через загрозу ворожих дронів. Згодом стало відомо про падіння уламків безпілотників у двох районах.

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