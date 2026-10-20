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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Шахтер" сыграет с "Динамо": определены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Поединки 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоятся с 27 по 29 октября.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Дирекция по проведению Кубка Украины по футболу сезона-2026/27 утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала турнира.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На этой стадии турнира сыграют 16 клубов, которые выиграли свои матчи 1/16 финала.

Участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

  • УПЛ (11): "Кривбасс", "Эпицентр", "Левый Берег", "Заря", "Полесье", "Динамо", "Карпаты", "Харьков", "Верес", ЛНЗ, "Шахтер"

  • Первая лига (3): "Александрия", "Металлист", "Чернигов"

  • Вторая лига (0):

  • Любители (2): "Маяк" Сарны, "Новый Роздол"

Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Уже в 1/8 финала национального Кубка сыграют между собой главные фавориты турнира — донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" и "горняки" также встретились уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

Расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины

Вторник, 27 октября

13:00 "Левый Берег" (Киев) — "Верес" (Ровно). Место проведения: Киевская область. Стадион "Арена Левый Берег"

18:00 "Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев). Место проведения: Львов. Стадион "Арена Львов"

Среда, 28 октября

11:00 "Маяк" Сарны — "Харьков". Место проведения: Сарны. Стадион "Сарны-Арена"

11:00 "Чернигов" — "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Место проведения: Чернигов. Стадион "Чернигов-Арена"

13:00 ЛНЗ (Черкассы) — "Металлист" (Харьков). Место проведения: Черкассы. Стадион "Черкассы-Арена"

15:30 "Полесье" (Житомир) — "Новый Роздол" (Львовская область). Место проведения: Житомир. Стадион "Полесье"

Четверг, 29 октября

13:00 "Заря" (Луганск) — "Кривбасс" (Кривой Рог). Место проведения: Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского

18:00 "Карпаты" (Львов) — "Александрия". Место проведения: Львов. Стадион "Украина"

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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