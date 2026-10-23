"Динамо" с новым тренером обыграло "Кудровку" в матче УПЛ

"Динамо" — "Кудровка" / ФК "Кудровка"

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Киевское "Динамо" обыграло "Кудровку" в матче десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:1.

"Бело-синие" открыли счет на 28-й минуте встречи — автоголом отличился защитник гостей Богдан Векляк.

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В конце первого тайма полузащитник "Кудровки" Иван Петряк получил жуткую травму, столкнувшись головами с защитником киевлян Владиславом Дубинчаком. Петряк свалился на газон и потерял сознание — его на носилках вынесли с поля и доставили в карету скорой помощи.

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На старте второго тайма "Динамо" удвоило свое преимущество — Николай Михайленко забил красивым дальним ударом.

На 68-й минуте гости сократили отставание — отличился Кая Макоссо.

На 79-й минуте киевляне установили окончательный счет игры — забил Александр Пихаленок.

Обзор матча "Динамо" — "Кудровка"

Будет добавлен в скором времени.

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Для "Динамо" это был первый матч после увольнения Игоря Костюка с поста главного тренера. Во время поединка с "Кудровкой" исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба будет поляк Мацей Кендзерек, который работал в тренерском штабе Костюка.

Благодаря этой победе "Динамо" с 19 очками после девяти сыгранных матчей поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Кудровка" с 5 баллами после десяти поединков осталась на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре УПЛ "Динамо" на выезде сыграет с "Кривбассом", а "Кудровка" в гостях сразится с "Карпатами". Оба матча состоятся 2 ноября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов.

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