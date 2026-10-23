ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
317
Время на прочтение
2 мин

"Динамо" с новым тренером обыграло "Кудровку" в матче УПЛ

Поединок затмила страшная травма одного из лидеров гостей.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Динамо" — "Кудровка"

"Динамо" — "Кудровка" / ФК "Кудровка"

Киевское "Динамо" обыграло "Кудровку" в матче десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:1.

"Бело-синие" открыли счет на 28-й минуте встречи — автоголом отличился защитник гостей Богдан Векляк.

В конце первого тайма полузащитник "Кудровки" Иван Петряк получил жуткую травму, столкнувшись головами с защитником киевлян Владиславом Дубинчаком. Петряк свалился на газон и потерял сознание — его на носилках вынесли с поля и доставили в карету скорой помощи.

На старте второго тайма "Динамо" удвоило свое преимущество — Николай Михайленко забил красивым дальним ударом.

На 68-й минуте гости сократили отставание — отличился Кая Макоссо.

На 79-й минуте киевляне установили окончательный счет игры — забил Александр Пихаленок.

Обзор матча "Динамо" — "Кудровка"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это был первый матч после увольнения Игоря Костюка с поста главного тренера. Во время поединка с "Кудровкой" исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба будет поляк Мацей Кендзерек, который работал в тренерском штабе Костюка.

Благодаря этой победе "Динамо" с 19 очками после девяти сыгранных матчей поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Кудровка" с 5 баллами после десяти поединков осталась на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре УПЛ "Динамо" на выезде сыграет с "Кривбассом", а "Кудровка" в гостях сразится с "Карпатами". Оба матча состоятся 2 ноября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie