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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Спрогнозировал итог матча: Усик прокомментировал победу "Полесья" над "Динамо"

Боксер также рассказал, как мотивировал игроков "Полесья" в поединке с "Динамо".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Усик

Александр Усик / facebook.com/fcpolissya

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу и действующий вице-президент житомирского "Полесья" Александр Усик прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" в матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился волевой победой хозяев поля со счетом 3:1.

Уже на 5-й минуте встречи команда Руслана Ротаня осталась в меньшинстве из-за удаления вратаря Олега Кудрика. Впрочем, это не помешало житомирцам совершить камбек и вдесятером трижды поразить ворота голкипера "бело-синих" Руслана Нещерета.

После завершения поединка Усик подошел к Ротаню, который давал комментарий УПЛ ТВ, и продемонстрировал на камеру экран своего смартфона. На нем было сохранено сообщение, где боксер предсказал победу "Полесья", которое уже играло в меньшинстве.

"Что, показать вам эксклюзивчик? Смотрите (показывает на телефон): "выиграют вдесятером". Время — 13:09. Вопросы есть? Вопросов нет", — заявил Усик.

Кроме того, Усик после завершения игры рассказал, как мотивировал игроков "Полесье" в поединке с "Динамо".

"Единственное, о чем я прошу ребят — отдаваться до конца на 100 процентов. Я не могу им посоветовать, как играть, потому что они лучше меня специалисты в этом. Я в своем разряде спорта чего-то достиг, они в своем достигают. Но я понимаю психологию спорта: что нужно сказать, как нужно сказать. И действительно, ребята смотрели во всех перерывах, которые были в матче, мой первый бой с Тайсоном Фьюри. Да, мы общались, некоторые из них спрашивали: "А вот в этом раунде какое у тебя состояние было?". Я это все объяснял.

Просто нужно поддерживать ребят, быть с ними вместе. Даже если что-то тяжело — не надо отстраняться, нужно быть вместе. Я им говорю: "Надо играть до конца. Вы можете все, если просто будете немного настойчивее, немного смелее, немного наглее по-спортивному". Только так. Я не научу их занимать позицию какую-то лучшую. Они сами это знают.

Конечно, мы о разном общаемся, когда я приезжаю в команду: о достижениях, о моем лагере. Но обычная поддержка и советы помогают. Просто присутствие человека, который для тебя авторитетный, или ты его уважаешь. Рядом твой друг — и тебе немного легче. Так что нужно поддерживать своих", — сказал Усик в комментарии Football Hub.

После этой победы "Полесье" (22 очка) сохранило второе место в турнирной таблице УПЛ — житомирцы на 2 балла отстают от "Шахтера", который лидирует. "Динамо" с 16 пунктами и матчем в запасе находится на четвертой позиции.

В следующем туре УПЛ "волки" примут "Оболонь", а "бело-синие" дома сыграют с "Кудровкой". Оба поединка запланированы на 23 октября.

Ранее сообщалось, что "Динамо" уволило главного тренера после поражения от "Полесья" в УПЛ.

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