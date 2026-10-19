Футболист сборной Украины забил гол в победном матче в Испании

Владислав Ванат / x.com/GironaFC

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Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат забил гол в поединке 10-го тура испанской Сегунды против "Андорры".

24-летний украинец вышел в стартовом составе каталонцев и на 31-й минуте увеличил преимущество хозяев — 2:0.

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Ванат запрессинговал голкипера соперников, сумев отобрать у него мяч и отправить его в пустые ворота.

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Для Владислава этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Сегунды. Также в его активе один ассист.

В итоге "Жирона" одержала победу со счетом 2:0. Ваната заменили на 71-й минуте.

Также в стартовом составе "бело-красных" вышел другой украинец, нападающий Александр Пищур, который во втором тайме заработал желтую карточку и на 84-й минуте был заменен. Еще один украинец, вратарь Владислав Крапивцов, остался на скамейке для запасных.

Видеообзор матча

После этой победы "Жирона" с 18 очками занимает пятое место в Сегунде. В следующем матче "бело-красные" 24 октября примут дубль "Сельты".

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Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины забил эффектный гол в матче МЛС.

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