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- Украина
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Дожди не утихнут - что будет с погодой сегодня, 19 октября
В начале рабочей недели в Украину придут похолодания и дожди на подавляющей части территории страны. В этот период погоду будет формировать циклон, который принесет снижение температуры и осадки.
В понедельник, 19 октября, территория Украины будет находиться под влиянием южного циклона. Потому в большинстве областей пройдут дожди, в южных и центральных регионах местами с грозой.
Об этом сообщил «Украинский гидрометцентр».
«Облачно. Умеренные, ночью в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди; ночью на западе, днем на Левобережье местами небольшие дожди», — пишут синоптики.
Ветер северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны — южный, 7-12 м/с. Температура днем 13-18°, в западных областях 8-13°.
В Киеве и области в понедельник будет облачно, дождливо. Температура 13-15°С.
Ранее синоптик сообщил, что после 20 октября в Украине погода наладится — дожди отступят и станет теплее.