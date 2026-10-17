ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

Когда в Украине улучшится погода: синоптик назвал точную дату

После 20 октября в Украине снова прогнозируют потепление.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Теплая погода еще вернется

Теплая погода еще вернется / © Associated Press

Украину накрыла волна похолодания и дождей, но октябрь еще обещает теплые дни.

Об этом сообщил глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

«По предварительным прогностическим расчетам, стабилизацию погоды ожидаем после 20 октября. Октябрь еще подарит теплые дни золотой осени, но пока зонтики в тренде», — Виталий Постригань.

Ранее синоптики предупреждали о циклонической деятельности в Украине до конца недели.

В субботу, 17 октября, дожди ожидаются на большей части территории страны, на юге с грозой. Ветер северный /северо-восточный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +1+6 градусов, дневная +9+16 градусов. В других регионах ночью +8+14 градусов, днем +14+19 градусов.

В воскресенье, 18 октября, облачная погода с прояснениями ожидается на большей части территории страны, местами небольшой дождь. Ветер северный/северо-восточный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха +7+12 градусов, дневная +10+15 градусов.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie