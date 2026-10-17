Когда в Украине улучшится погода: синоптик назвал точную дату

Теплая погода еще вернется / © Associated Press

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Украину накрыла волна похолодания и дождей, но октябрь еще обещает теплые дни.

Об этом сообщил глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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«По предварительным прогностическим расчетам, стабилизацию погоды ожидаем после 20 октября. Октябрь еще подарит теплые дни золотой осени, но пока зонтики в тренде», — Виталий Постригань.

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Ранее синоптики предупреждали о циклонической деятельности в Украине до конца недели.

В субботу, 17 октября, дожди ожидаются на большей части территории страны, на юге с грозой. Ветер северный /северо-восточный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +1+6 градусов, дневная +9+16 градусов. В других регионах ночью +8+14 градусов, днем +14+19 градусов.

В воскресенье, 18 октября, облачная погода с прояснениями ожидается на большей части территории страны, местами небольшой дождь. Ветер северный/северо-восточный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха +7+12 градусов, дневная +10+15 градусов.

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