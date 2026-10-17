Поставьте эти 7 растений дома: они могут помочь в борьбе с плесенью и конденсатом

Какие растения помогают бороться с плесенью и конденсатом / © Unsplash

Реклама

С наступлением холодов в домах чаще появляется конденсат на окнах, а избыток влаги может создать благоприятные условия для появления плесени. Частично контролировать уровень влажности могут помочь комнатные растения, которые поглощают влагу из воздуха.

Об этом пишет Express со ссылкой на эксперта Gardening Express Криса Боннетта.

Реклама

По словам эксперта, зимой многие домохозяйства сталкиваются с проблемой конденсата, чрезмерное накопление которого может привести к появлению плесени. Одним из способов контроля влажности он называет комнатные растения.

Реклама

Боннетт пояснил, что постоянное запотевание окон свидетельствует о необходимости снизить уровень влажности в доме. Некоторые растения могут помочь поддерживать её баланс и одновременно украсить интерьер.

Английский плющ

Это растение лучше всего растёт при ярком, но непрямом солнечном свете. Для его нормального развития требуется регулярный полив. При этом английский плющ необходимо держать подальше от домашних животных, поскольку его листья ядовиты для них.

Спатифиллум

Спатифиллум, также известный как «лилия мира», любит повышенную влажность. Именно поэтому его рекомендуют размещать в ванной комнате или на кухне. Растение способно поглощать влагу из воздуха и хорошо себя чувствует без прямых солнечных лучей.

Однако владельцам домашних животных следует быть осторожными, ведь спатифиллум ядовит для них.

Реклама

Пальмы

Некоторые виды пальм хорошо поглощают влагу через листья. Среди рекомендуемых сортов — арековая, бамбуковая и женская пальмы, а также карликовая финиковая и тростниковая пальмы.

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник хорошо растёт во влажной среде. Он естественным образом поглощает влагу из воздуха, помогая регулировать её уровень в помещении.

Для ухода за растением достаточно обеспечить ему непрямой солнечный свет и регулярный полив.

Сансевиерия

Сансевиерия, которую также называют «языком тещи», отличается выносливостью и способностью приспосабливаться к различным условиям.

Реклама

Растение предпочитает яркое освещение в ванной комнате, однако может хорошо расти и при недостаточном количестве света.

Орхидеи

Орхидеи не только украшают помещение, но и, по данным источника, помогают снижать влажность воздуха. Эти растения получают влагу и питательные вещества из окружающего воздуха.

Хлорофитум

Хлорофитум, известный также как «паутинное растение», относится к числу популярных комнатных растений. Ему приписывают способность очищать воздух от вредных загрязнителей.

Кроме того, она не требует сложного ухода. Обычно растение достаточно поливать один-два раза в неделю, поэтому оно подойдет даже новичкам.

Напомним, что мокрое стекло и капли воды на подоконнике могут свидетельствовать об избытке влаги в комнате. Для борьбы с конденсатом можно попробовать сразу два простых способа без специального оборудования.

Новости партнеров

Новости партнеров