Студент польского университета не получил отсрочку из-за отсутствия справки с ЕГЕБО / © ТСН.ua

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Полтавский окружной административный суд признал противоправным отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в предоставлении отсрочки от мобилизации мужчине, который учится в польском университете. Причиной отказа стало отсутствие справки из украинской электронной базы образования, которую иностранное заведение не могло сформировать.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Суд пришел к выводу, что право на отсрочку нельзя ставить в зависимость исключительно от наличия такого документа, если обучение за границей подтверждается другими надлежащими доказательствами. В то же время, ТЦК обязали повторно рассмотреть заявление мужчины, а не предоставить отсрочку автоматически.

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Почему ТЦК отказал в отсрочке

Мужчина обратился за отсрочкой в качестве соискателя высшего образования, который учится по дневной форме и получает уровень образования выше полученного ранее.

Для подтверждения своего статуса он предоставил документы польского учебного заведения, в частности справку о зачислении, подтверждение статуса студента и другие документы с официальными переводами.

Однако комиссия ТЦК и СП отказала в удовлетворении заявления. Среди аргументов было то, что мужчина не предоставил справку о соискателе образования, сформированном в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

В ТЦК считали, что без документа, предусмотренного Порядком №560, поданных материалов недостаточно для подтверждения права на отсрочку. Мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд.

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Где учится истец и какие документы он подал

Как установил суд, истец получает степень магистра по специальности «Психология» в Высшей школе общественных наук и безопасности в польском городе Лодзь. Он учится по дневной форме в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2029 года.

Заявление о предоставлении отсрочки мужчина подал 18 сентября 2025 через администратора центра предоставления административных услуг. Основанием он указал пункт 1 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Комиссия рассмотрела документы и 27 марта 2026 оформила отказ протоколом № 54.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что польский университет не имеет доступа к украинской электронной базе образования, а значит, не может сформировать справку по установленной в Украине форме. При этом мужчина предоставил другие документы, подтверждающие его обучение.

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Почему суд признал отказ незаконным

Суд обратил внимание, что пункт 1 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не ограничивает право на отсрочку только студентами украинских учебных заведений.

Для применения этой нормы имеет значение, приобретает ли человек уровень образования выше ранее полученного и соблюдает ли установленную законодательством последовательность получения образования.

По мнению суда, отсутствие справки с ЕГЭБО само по себе не может быть достаточным основанием для отказа, если учебное заведение за границей объективно не имеет возможности его сформировать, а факт обучения подтверждается другими документами.

Кроме того, суд отметил, что перечень документов, предусмотренных приложением 5 к Порядку № 560, не является исчерпывающим. Поэтому при рассмотрении заявления комиссия должна учитывать и другие надлежащие и допустимые доказательства, подтверждающие право человека на отсрочку.

Отдельно суд рассмотрел вопрос о последовательности получения образования. Ранее мужчина получил образование младшего специалиста, поступал на бакалавриат, но был отчислен без получения диплома. Позже он получил профессию тракториста-машиниста.

В этом вопросе суд учел позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 26 ноября 2025 г. по делу № 160/29658/24. Согласно ей, продолжение обучения на определенном уровне высшего образования без получения соответствующего документа об образовании не считается повторным получением этого уровня и не нарушает последовательность образования.

Также суд подчеркнул, что закон не содержит запрета на предоставление отсрочки лицам, обучающимся в иностранных университетах.

Что постановил суд

Полтавский окружной административный суд частично удовлетворил иск по делу №440/3986/26.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК и СП от 27 марта 2026 г. № 54 в части отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

ТЦК также обязали повторно рассмотреть заявление мужчины, учитывая выводы суда, и сообщить ему о результатах.

В то же время, суд не обязывал комиссию автоматически предоставить отсрочку. Речь идет именно о повторном рассмотрении заявления с учетом установленных обстоятельств и правовой оценки суда.

В остальной части исковых требований суд отказал. В частности, он отметил, что уведомление об отказе само по себе не является индивидуальным правовым актом, порождающим правовые последствия, поэтому отдельно отменять его нет оснований.

Также за счет бюджетных средств ТЦК и СП в пользу истца взыскали 665,60 грн судебного сбора.

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