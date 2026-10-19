Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение не применять новые санкции против России нежеланием нанести ущерб мирным переговорам. По его словам, дополнительное давление на Москву может привести к тому, что она откажется от дальнейшего диалога.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social .

Реклама

«Мое решение по России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что нелепо оттолкнуло бы Россию от стола переговоров», — заявил Трамп.

Реклама

Почему Трамп откладывает санкции против России

Президент США утверждает, что в переговорах якобы достигнут значительный прогресс. В частности, он упомянул обсуждение вопросов, связанных с заложниками, однако подробности не привел.

В то же время Трамп подчеркнул, что может подписать определенный документ позже или в любой момент, когда сочтет нужным.

Вероятно, речь идет о применении санкций, предусмотренных так называемым «законом Грема», позволяющим усилить экономическое давление на Россию и закупающие российские энергоносители страны.

Таким образом, американский президент дал понять, что в настоящее время считает сохранение переговорного процесса важнее немедленного введения новых ограничений.

Реклама

Что Трамп заявил об украинских ударах по российским НПЗ

Отдельно глава Белого дома подверг критике удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

По его мнению, эти атаки отрицательно сказываются на мировых рынках дизельного топлива и создают дополнительные экономические проблемы для американцев.

«Фермеры, животноводы и предприятия всех видов очень сильно страдают от этого, но Россия, несмотря ни на что, поставляет на мировой рынок миллионы баррелей дизельного горючего по низкой цене», — написал Трамп.

В то же время, американский президент не привел доказательств того, что именно украинские удары являются определяющей причиной проблем на мировом рынке дизельного горючего.

Реклама

В том же сообщении Трамп в очередной раз обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании завершать войну. Он также заявил, что Киев якобы мог заключить более выгодное мирное соглашение два года назад, однако не обосновал это утверждение.

В завершение американский президент подчеркнул, что стремится к скорейшему прекращению войны.

"Я хочу, чтобы эта война закончилась!" – заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп подписал указ о приостановлении применения части санкций против России, предусмотренных "законом Грэма". Решение вызвало критику в американском Конгрессе.

Напомним, что ранее Трамп сделал резкое заявление об Украине . Мол, Зеленский не стремится завершить войну.

Новости партнеров