«Никаких королей»: США накрыла новая волна протестов против Трампа

Протесты в США (иллюстративное фото) / © Reuters

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В разных городах США 17 октября прошли сотни акций движения No Kings («Никаких королей»), участники которых выступили против политики президента Дональда Трампа и призвали американцев досрочно голосовать на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.

Об этом сообщает Associated Press.

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Организаторы позиционировали акции как внепартийные и пытались продлить волну протестов No Kings, которые в течение почти двух лет проводят противники политики Трампа.

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В Вашингтоне несколько сот человек собрались возле Мемориала Линкольна. Участники держали плакаты с надписями «Голосуйте досрочно» и «Руки прочь от моего голоса».

Протесты в США. / © Associated Press

© ТСН

В Атланте член городского совета Майкл Джулиан Бонд призвал участников убеждать других американцев прийти на выборы.

«Конституция дает вам одно право, верно? Это право голосовать. Вы собираетесь им воспользоваться? - обратился он к собравшимся.

Бонд сравнил голосование с "суперсилой" и призвал американцев не отказываться от возможности влиять на выборы.

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Спор вокруг голосования обостряется

Акции проходят на фоне новых споров по избирательным процедурам в США. Трамп давно критикует голосование по почте и без доказательств утверждает, что фальсификации лишили его побед на президентских выборах 2020 года.

В четверг его администрация подала иск против избирательных чиновников Калифорнии и попросила суд запретить подсчет отдельных бюллетеней, посланных по почте, пока не будет проверен иммиграционный статус избирателей, которых федеральные власти определили как «вероятных» неграждан.

На следующий день Министерство юстиции предупредило местных чиновников, что обработка таких бюллетеней может стать основанием для уголовного расследования.

Протесты также проходят во Франции

Напомним, во Франции вспыхнули масштабные протесты против роста цен. По данным AFP, на улицы в разных городах страны вышли по меньшей мере 550 тысяч человек, а стражи порядка задержали около 160 участников акций.

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В ряде городов демонстрации переросли в стычки, пожары и погромы. В Марселе группа протестующих в масках выбила двери мэрии и проникла внутрь. В Париже участники акций перекрывали дороги, запускали пиротехнику и вступали в стычки с полицией, применявшей водометы и слезоточивый газ. Из-за протестов также закрывали отдельные станции метро.

Массовые акции усилили давление на президента Эмманюэля Макрона и его правительство на фоне недовольства французов ростом стоимости жизни. В то же время, часть граждан критикует действия правоохранителей, считая принятые ими меры непропорциональными.

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