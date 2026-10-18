«Франция пылает»: Трамп резко отреагировал на массовые протесты

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал масштабные протесты во Франции, во время которых в ряде городов произошли столкновения с полицией, пожарами и ограблениями.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

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Сообщение Дональда Трампа. / © truthsocial.com

В своем заявлении американский лидер связал ситуацию с миграцией и призвал французские власти усилить контроль на границах.

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«Франция пылает! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила эту некогда великую страну», — заявил Трамп.

Он также призвал «закрыть границы и взять ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно».

Что происходит во Франции

Во Франции на протесты против роста цен вышли не менее 550 тысяч человек. По данным AFP, демонстрации в ряде городов переросли в стычки, погромы, пожары и ограбления. Правоохранители задержали около 160 человек.

Одним из самых напряженных очагов стал Марсель, где группа протестующих в масках выбила двери мэрии с помощью защитных барьеров и проникла внутрь.

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В Париже столкновения произошли сразу в нескольких районах. Часть демонстрантов запускала пиротехнику, в то время как полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Из-за перекрытия ключевых дорог власти также закрывали отдельные станции метро в центре столицы.

В Ренни около 20 демонстрантов соорудили баррикаду из мусорных контейнеров и крупных поддонов вблизи торгового центра.

Массовые протесты усиливают давление на президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительство на фоне недовольства ростом стоимости жизни. В то же время, часть французов критикует действия полиции, считая их непропорциональными.

Протесты из-за подорожания жизни и жилищного кризиса состоялись и в итальянском Милане. Столкновения вспыхнули у собора Дуомо, где полиция применила слезоточивый газ после того, как демонстранты начали бросать камни в полицию.

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Ранее во Франции также прошли масштабные протесты старшеклассников из-за состояния учебных заведений, переполненных классов и нехватки учителей. Тогда полиция задержала более пяти тысяч человек.

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