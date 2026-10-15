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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Франция раскрыла, сколько разведданных получает Украина от Европы

Франция и другие европейские страны обеспечивают около двух третей разведывательной информации для Украины.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Франция раскрыла, сколько разведданных получает Украина от Европы

Франция

Европейские государства, среди которых Франция, предоставляют Украине примерно две трети разведывательной информации. Европейские партнеры также вместе с Киевом работают над созданием более доступных средств перехвата ракет.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

По словам главы французского МИДа, помощь Европы Украине охватывает несколько направлений. В частности, он упомянул о финансовой поддержке Киева объемом 6 млрд евро, а также о подготовке новых санкций против граждан России и организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Отдельно Барро сообщил о задержании во Франции танкера, подозреваемого в связях с российским «теневым флотом».

Барро призвал не верить прогнозам о поражении Украины

Французский министр также высказался о напряженности в отношениях между Украиной и США. Среди вопросов, которые он упомянул, — разведывательная поддержка и ограничение работы спутниковой связи Starlink.

Барро призвал не поддаваться утверждениям о неизбежном крахе украинской обороны.

«Не позволяем отравлять себя пропагандой путина», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России неоднократно появлялись прогнозы поражения Украины и прекращения американской помощи. По мнению Барро, такие заявления должны деморализовать украинцев и ослабить готовность европейских стран продолжать поддержку Киева.

В то же время министр отметил, что Украина уже переживала зимы в условиях полномасштабной войны и продолжала обороняться, несмотря на негативные прогнозы.

Между тем, во Франции заявили, что больше не могут продолжать финансовую поддержку Украины в прежних объемах из-за сложной экономической ситуации в стране. Об этом, в частности, заявила французская политика Марин Ле Пен.

Ранее другие французские политики предлагали пересмотреть условия поддержки Украины из-за высокого долга и дефицита бюджета страны и связать европейскую помощь с закупкой вооружения у стран-доноров.

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