"Мы вас кинули": американский генерал ошарашил признанием об Украине

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес / © Associated Press

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На Варшавском форуме по безопасности американские генералы щедро рассыпались в комплиментах украинской армии. Однако вне официальной трибуны признали: США покидают Украину наедине с грядущей сверхсложной зимой и российскими атаками.

Об этом говорится в статье «BBC News Украина».

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На форуме по безопасности в Варшаве американские представители много говорили о стойкости и мужестве украинцев, а также профессионализме и изобретательности украинской армии. Спикеры призвали продолжать поддерживать Украину и снабжать ее необходимыми для противостояния России ресурсами.

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Комплименты Украине, ВСУ и прогнозы на зиму от генерала НАТО

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич также отметил способность украинцев сопротивляться российской агрессии. Он подчеркнул, что Украина является не только получателем помощи, но и одним из гарантов безопасности.

«Украинцы проделали невероятную работу […] Линия фронта в значительной степени стабилизирована. И это огромная заслуга боевого духа украинцев, их инновационного духа, несмотря на разницу в численности личного состава и доступных ресурсах», — высказался генерал.

Он признал, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру «сделают эту зиму очень тяжелой» и будут направлены на то, чтобы «сломать волю украинского народа». В то же время Гринкевич убежден, что России не удастся добиться этой цели.

«Люди недооценивали украинцев с самого начала конфликта. Я не собираюсь повторять эту ошибку. Они пройдут эту зиму и выйдут из нее с еще большей решимостью и боевым духом«, — утверждал главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе.

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Автор статьи отметила, что эти заявления прозвучали в октябре, когда Киев уже пережил несколько нанесенных российскими ударами блэкаутов, а прогнозы по прохождению будущей зимы остаются неутешительными.

В то же время у украинских участников форума, с которыми пообщались журналисты, речь Гринкевича вызвала другие ассоциации. По их мнению, она скорее напоминала слова экс-президента РФ Дмитрия Медведева, сказанные пенсионерам в оккупированной Феодосии в 2016 году: «Вы держитесь тут, вам всего хорошего, хорошего настроения и здоровья».

По мнению собеседников издания, в выступлении генерала не хватало понимания сложнейшей ситуации, в которой Украина оказалась накануне зимы.

«Мы вас кинули» — Ходжес о США и Украине

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в кулуарах форума демонстрировал значительно меньший оптимизм. Обычно жизнерадостный генерал на этот раз казался подавленным.

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«Мы (американцы) вас (украинцев) кинули», — ответил генерал на вопрос о его видении дальнейшего развития ситуации для Украины.

После этого Ходжес с горькой улыбкой добавил: «Но у вас есть Европа. Они могут и должны вам помочь».

Сдержанно оценивал перспективы Украины и четырехзвездный американский генерал, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. В разговоре с изданием он назвал себя «ни оптимистом, ни пессимистом, а реалистом». По прогнозу генерала, дальнейшее течение войны будет очень сложным для Украины. В то же время Петреус считает, что в конце концов украинцы смогут одолеть Россию.

Как отмечается в статье, после форума в Варшаве может показаться, что европейские партнеры США стараются не акцентировать внимание на изменениях и противоречиях в Вашингтоне и рассчитывают с минимальными потерями пройти ближайшие два года.

В то же время украинцам и дальше говорят об их стойкости, мужестве и боевом духе. Однако за этими словами остается реальность, в которой украинские военные удерживают фронт ценой чрезвычайных усилий, а Киев столкнулся с несколькими блэкаутами еще до начала зимы.

Трамп усиливает давление на Украину

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа усугубляет давление на Украину, требуя прекратить удары по российским НПЗ и пойти на односторонние переговорные уступки РФ. Для достижения этой цели США фактически ограничили предоставление Украине критически важных разведывательных данных (в том числе по запуску российской баллистики) и ввели ограничения на работу спутниковой связи Starlink, что привело к срыву боевых миссий и незащищенности украинских городов во время последних обстрелов.

Свои действия США официально объясняют стремлением прекратить войну и остановить рост цен на топливо в Америке, в котором Трамп безосновательно обвиняет Украину, хотя настоящая причина — последствия войны в Иране.

Главными мотивами Трампа являются:

попытка снизить цены на бензин в США путем снятия санкций с российского дизеля, чтобы спасти падающие рейтинги Республиканской партии;

возможные планы консорциума инвесторов, связанных со спецпредставителями Трампа (Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером), приобрести международные активы российского «Лукойла».

Между тем, у Европы пока нет технической возможности полноценно заменить американскую систему спутникового разведывательного наблюдения, которая ставит Украину под угрозу дальнейшей эскалации со стороны РФ.

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