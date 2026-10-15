- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1184
- Время на прочтение
- 4 мин
"Мы вас кинули": американский генерал ошарашил признанием об Украине
Пока одни генералы НАТО хвалят стойкость украинцев перед тяжелой зимой, Бен Ходжес откровенно заявил, что США «кинули» Украину.
На Варшавском форуме по безопасности американские генералы щедро рассыпались в комплиментах украинской армии. Однако вне официальной трибуны признали: США покидают Украину наедине с грядущей сверхсложной зимой и российскими атаками.
Об этом говорится в статье «BBC News Украина».
На форуме по безопасности в Варшаве американские представители много говорили о стойкости и мужестве украинцев, а также профессионализме и изобретательности украинской армии. Спикеры призвали продолжать поддерживать Украину и снабжать ее необходимыми для противостояния России ресурсами.
Комплименты Украине, ВСУ и прогнозы на зиму от генерала НАТО
Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич также отметил способность украинцев сопротивляться российской агрессии. Он подчеркнул, что Украина является не только получателем помощи, но и одним из гарантов безопасности.
«Украинцы проделали невероятную работу […] Линия фронта в значительной степени стабилизирована. И это огромная заслуга боевого духа украинцев, их инновационного духа, несмотря на разницу в численности личного состава и доступных ресурсах», — высказался генерал.
Он признал, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру «сделают эту зиму очень тяжелой» и будут направлены на то, чтобы «сломать волю украинского народа». В то же время Гринкевич убежден, что России не удастся добиться этой цели.
«Люди недооценивали украинцев с самого начала конфликта. Я не собираюсь повторять эту ошибку. Они пройдут эту зиму и выйдут из нее с еще большей решимостью и боевым духом«, — утверждал главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе.
Автор статьи отметила, что эти заявления прозвучали в октябре, когда Киев уже пережил несколько нанесенных российскими ударами блэкаутов, а прогнозы по прохождению будущей зимы остаются неутешительными.
В то же время у украинских участников форума, с которыми пообщались журналисты, речь Гринкевича вызвала другие ассоциации. По их мнению, она скорее напоминала слова экс-президента РФ Дмитрия Медведева, сказанные пенсионерам в оккупированной Феодосии в 2016 году: «Вы держитесь тут, вам всего хорошего, хорошего настроения и здоровья».
По мнению собеседников издания, в выступлении генерала не хватало понимания сложнейшей ситуации, в которой Украина оказалась накануне зимы.
«Мы вас кинули» — Ходжес о США и Украине
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в кулуарах форума демонстрировал значительно меньший оптимизм. Обычно жизнерадостный генерал на этот раз казался подавленным.
«Мы (американцы) вас (украинцев) кинули», — ответил генерал на вопрос о его видении дальнейшего развития ситуации для Украины.
После этого Ходжес с горькой улыбкой добавил: «Но у вас есть Европа. Они могут и должны вам помочь».
Сдержанно оценивал перспективы Украины и четырехзвездный американский генерал, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. В разговоре с изданием он назвал себя «ни оптимистом, ни пессимистом, а реалистом». По прогнозу генерала, дальнейшее течение войны будет очень сложным для Украины. В то же время Петреус считает, что в конце концов украинцы смогут одолеть Россию.
Как отмечается в статье, после форума в Варшаве может показаться, что европейские партнеры США стараются не акцентировать внимание на изменениях и противоречиях в Вашингтоне и рассчитывают с минимальными потерями пройти ближайшие два года.
В то же время украинцам и дальше говорят об их стойкости, мужестве и боевом духе. Однако за этими словами остается реальность, в которой украинские военные удерживают фронт ценой чрезвычайных усилий, а Киев столкнулся с несколькими блэкаутами еще до начала зимы.
Трамп усиливает давление на Украину
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа усугубляет давление на Украину, требуя прекратить удары по российским НПЗ и пойти на односторонние переговорные уступки РФ. Для достижения этой цели США фактически ограничили предоставление Украине критически важных разведывательных данных (в том числе по запуску российской баллистики) и ввели ограничения на работу спутниковой связи Starlink, что привело к срыву боевых миссий и незащищенности украинских городов во время последних обстрелов.
Свои действия США официально объясняют стремлением прекратить войну и остановить рост цен на топливо в Америке, в котором Трамп безосновательно обвиняет Украину, хотя настоящая причина — последствия войны в Иране.
Главными мотивами Трампа являются:
попытка снизить цены на бензин в США путем снятия санкций с российского дизеля, чтобы спасти падающие рейтинги Республиканской партии;
возможные планы консорциума инвесторов, связанных со спецпредставителями Трампа (Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером), приобрести международные активы российского «Лукойла».
Между тем, у Европы пока нет технической возможности полноценно заменить американскую систему спутникового разведывательного наблюдения, которая ставит Украину под угрозу дальнейшей эскалации со стороны РФ.