"Ми вас кинули": американський генерал ошелешив зізнанням про Україну

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес / © Associated Press

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На Варшавському безпековому форумі американські генерали щедро розсипалися в компліментах українській армії. Проте поза офіційною трибуною визнали: США залишають Україну наодинці з прийдешньою надскладною зимою та російськими атаками.

Про це йдеться у статті «BBC News Україна».

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На безпековому форумі у Варшаві американські представники багато говорили про стійкість і мужність українців, а також професіоналізм та винахідливість української армії. Спікери закликали продовжувати підтримувати Україну та забезпечувати її необхідними для протистояння Росії ресурсами.

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Компліменти Україні, ЗСУ та прогнози на зиму від генерала НАТО

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич також відзначив здатність українців чинити опір російській агресії. Він наголосив, що Україна є не лише отримувачем допомоги, а й одним із гарантів безпеки.

«Українці зробили неймовірну роботу […] Лінія фронту значною мірою стабілізована. І це величезна заслуга бойового духу українців, їхнього інноваційного духу[…], попри різницю в чисельності особового складу і доступних ресурсах», — висловився генерал.

Він визнав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру «зроблять цю зиму дуже важкою» та будуть спрямовані на те, щоб «зламати волю українського народу». Водночас Гринкевич переконаний, що Росії не вдасться досягти цієї мети.

«Люди недооцінювали українців від самого початку цього конфлікту. Я не збираюся повторювати цю помилку. Вони пройдуть цю зиму і вийдуть із неї з іще більшою рішучістю та бойовим духом«, — стверджував головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі.

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Авторка статті зауважила, що ці заяви пролунали у жовтні, коли Київ уже пережив кілька спричинених російськими ударами блекаутів, а прогнози щодо проходження майбутньої зими залишаються невтішними.

Водночас в українських учасників форуму, з якими поспілкувалися журналісти, промова Гринкевича викликала інші асоціації. На їхню думку, вона радше нагадувала слова експрезидента РФ Дмитра Медведєва, сказані пенсіонерам в окупованій Феодосії 2016 року: «Ви тримайтеся тут, вам усього доброго, гарного настрою і здоров’я».

На думку співрозмовників видання, у виступі генерала бракувало розуміння надзвичайно складної ситуації, в якій Україна опинилася напередодні зими.

«Ми вас кинули» — Годжес про США та Україну

Натомість екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес у кулуарах форуму демонстрував значно менший оптимізм. Зазвичай життєрадісний генерал цього разу видавався пригніченим.

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«Ми (американці) вас (українців) кинули», — відповів генерал на запитання про його бачення подальшого розвитку ситуації для України.

Після цього Годжес із гіркою усмішкою додав: «Але у вас є Європа. Вони можуть і мають вам допомогти».

Стримано оцінював перспективи України й чотиризірковий американський генерал, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус. У розмові з виданням він назвав себе «ні оптимістом, ані песимістом, а реалістом». За прогнозом генерала, подальший перебіг війни буде дуже складним для України. Водночас Петреус вважає, що зрештою українці зможуть здолати Росію.

Як зазначається у статті, після форуму у Варшаві може скластися враження, що європейські партнери США намагаються не акцентувати увагу на змінах і суперечностях у Вашингтоні та розраховують із мінімальними втратами пройти найближчі два роки.

Водночас українцям і надалі говорять про їхню стійкість, мужність і бойовий дух. Однак за цими словами залишається реальність, у якій українські військові утримують фронт ціною надзвичайних зусиль, а Київ уже зіткнувся з кількома блекаутами ще до початку зими.

Трамп посилює тиск на Україну

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Україну, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ та піти на односторонні переговорні поступки РФ. Для досягнення цієї мети США фактично обмежили надання Україні критично важливих розвідувальних даних (зокрема щодо запуску російської балістики) та запровадили обмеження на роботу супутникового зв’язку Starlink, що призвело до зриву бойових місій і незахищеності українських міст під час останніх обстрілів.

Свої дії США офіційно пояснюють прагненням припинити війну та зупинити зростання цін на пальне в Америці, у якому Трамп безпідставно звинувачує Україну, хоча справжньою причиною є наслідки війни в Ірані.

Головними мотивами Трампа є:

спроба знизити ціни на бензин у США шляхом зняття санкцій із російського дизелю, аби врятувати рейтинги Республіканської партії, що падають;

можливі плани консорціуму інвесторів, пов’язаних зі спецпредставниками Трампа (Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером), придбати міжнародні активи російського «Лукойлу».

Тим часом Європа поки не має технічної змоги повноцінно замінити американську систему супутникового розвідувального спостереження, що ставить Україну під загрозу подальшої ескалації з боку РФ.

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