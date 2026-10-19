Яке церковне свято в Україні 26 жовтня

Церковне свято 26 жовтня / © Pixabay

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26 жовтня (8 листопада), в православному календарі день пам’яті великомученика Димитрія Мироточця. Святий Димитрій жив наприкінці III — на початку IV століття в місті Солунь, яке сьогодні називається Салоніками та розташоване на території Греції. За церковним переказом, він народився в заможній і знатній родині, яка сповідувала християнство.

Завдяки своєму походженню та здібностям Димитрій здобув високе становище в суспільстві. Його призначили воєначальником і правителем Солунської області. Проте найбільше значення для нього мала не військова кар’єра, а віра в Бога.

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У той час Римська імперія переслідувала християн, вимагаючи від підданих дотримуватися язичницьких обрядів. Попри небезпеку, Димитрій не зрікся своїх переконань і почав відкрито проповідувати християнство.

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За церковним переданням, імператор Максиміан Галерій дізнався про християнську віру Димитрія та його проповідницьку діяльність. Правителя ув’язнили, вимагаючи відмовитися від християнства, однак він залишився вірним своїм переконанням.

Перебуваючи під вартою, Димитрій, за переказами, благословив юнака Нестора на поєдинок із гладіатором Лієм, який знущався з християн. Нестор переміг супротивника, але цей випадок викликав гнів імператора.

У 306 році святий Димитрій прийняв мученицьку смерть. За переказом, його вбили списами за наказом імператора. Так він увійшов в історію християнства як великомученик — людина, яка віддала життя за свою віру.

Особливе місце в шануванні святого посідає історія його мощей. Після смерті Димитрія християни почали вшановувати місце його поховання, де згодом спорудили храм.

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За церковним переданням, від мощей святого виділялося запашне миро — ароматична рідина, яку віряни сприймали як знак Божої благодаті. З цим явищем пов’язана назва Мироточець.

Упродовж століть до святині в Салоніках приходили паломники, які молилися святому про захист, зцілення та допомогу в складних життєвих обставинах. Шанування Димитрія поширилося далеко за межі Греції, зокрема й на українських землях.

Церковне свято в Україні 26 жовтня за старим календарем

За старим календарем 26 жовтня в Україні вшановували пам’ять мученика Карпа, єпископа Фіатірійського. Він присвятив своє життя поширенню християнської віри, проповідував Євангеліє та навертав людей до християнства. Під час переслідувань християн за часів римського імператора Деція святий Карп зазнав жорстоких катувань за відмову зректися віри в Ісуса Христа. За церковним переданням, він прийняв мученицьку смерть разом зі святим Папилою, дияконом Агатонікою та іншими християнами.

Прикмети 26 жовтня

Народні прикмети 26 жовтня / © pexels.com

Якщо 26 жовтня морозно — зима може бути холодною та суворою.

Якщо йде дощ — негода може затриматися ще на кілька днів.

Якщо небо похмуре й низькі хмари — варто очікувати опадів і похолодання.

Що не можна робити 26 жовтня

Цього дня радили одягатися відповідно до сезону. За повір’ями, нехтування холодом і легковажне ставлення до погоди могли накликати сувору зиму.

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Що можна робити 26 жовтня

У народному календарі 26 жовтня відоме як Дмитрів день, який символізує перехід до холодної пори року. Від цієї дати, за давніми повір’ями, вже не слід очікувати тривалого осіннього тепла, адже зима поступово вступає у свої права.

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