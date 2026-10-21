День ангела 28 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 28 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 28 жовтня

28 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Арсена, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Миколу, Степана, Ганну, Параску.

Арсен — давньогрецьке походження, означає «безстрашний». В дитинстві зарозумілий, імпульсивний. В дорослому віці стає справедливим, вимогливим.

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Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає дисциплінованим, працьовитим.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві жартівник, товариський. В дорослому віці стає активним, справляє гарне враження.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві ніжний, доброзичливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

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Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає рухливим, цілеспрямованим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві добра, тиха. В дорослому віці стає працьовитою, доброзичливою.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «п’ятниця». В дитинстві уважна, розважлива. В дорослому віці стає комунікабельною, серйозною.

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові та добрих людей поруч. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі й веде до щасливих подій.

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З Днем ангела! Нехай у житті буде багато приводів для усмішок, приємних зустрічей і радісних новин. Бажаю, щоб усі добрі задуми здійснювалися, у серці панували тепло й гармонія, а небесний покровитель захищав на кожному кроці.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру, добробуту, сімейного затишку та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ангел-охоронець дарує сили у складні моменти, допомагає знаходити правильні рішення й оберігає тебе та твоїх близьких.

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З Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щасливі миті, вірних друзів і приємні сюрпризи. Бажаю впевненості у власних силах, достатку, любові та натхнення для нових звершень. Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і допомагає зберігати віру в краще.

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Вітаю з Днем ангела та бажаю, щоб кожен день приносив щось хороше! Нехай здоров’я буде міцним, рідні дарують підтримку, а в домі завжди панують любов і злагода. Хай ангел-охоронець оберігає від усього лихого, а життя дарує більше щасливих моментів і здійснених бажань.

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