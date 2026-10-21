ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

День ангела 28 жовтня: кого та як вітати з іменинами

28 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 28 жовтня

Який день ангела 28 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 28 жовтня

28 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Арсена, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Миколу, Степана, Ганну, Параску.

Арсен — давньогрецьке походження, означає «безстрашний». В дитинстві зарозумілий, імпульсивний. В дорослому віці стає справедливим, вимогливим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає дисциплінованим, працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві жартівник, товариський. В дорослому віці стає активним, справляє гарне враження.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві ніжний, доброзичливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає рухливим, цілеспрямованим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві добра, тиха. В дорослому віці стає працьовитою, доброзичливою.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «п’ятниця». В дитинстві уважна, розважлива. В дорослому віці стає комунікабельною, серйозною.

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові та добрих людей поруч. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі й веде до щасливих подій.

***

З Днем ангела! Нехай у житті буде багато приводів для усмішок, приємних зустрічей і радісних новин. Бажаю, щоб усі добрі задуми здійснювалися, у серці панували тепло й гармонія, а небесний покровитель захищав на кожному кроці.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру, добробуту, сімейного затишку та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ангел-охоронець дарує сили у складні моменти, допомагає знаходити правильні рішення й оберігає тебе та твоїх близьких.

***

З Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щасливі миті, вірних друзів і приємні сюрпризи. Бажаю впевненості у власних силах, достатку, любові та натхнення для нових звершень. Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і допомагає зберігати віру в краще.

***

Вітаю з Днем ангела та бажаю, щоб кожен день приносив щось хороше! Нехай здоров’я буде міцним, рідні дарують підтримку, а в домі завжди панують любов і злагода. Хай ангел-охоронець оберігає від усього лихого, а життя дарує більше щасливих моментів і здійснених бажань.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie