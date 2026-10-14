Яке церковне свято в Україні 21 жовтня

Церковне свято 21 жовтня / © unsplash.com

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21 жовтня (3 листопада), в православному календарі день пам’яті преподобного Іларіона Великого. Іларіон народився близько 291 року в Палестині, неподалік міста Газа, у язичницькій родині. Ще в юному віці він вирушив до Александрії, де здобував освіту.

Саме там Іларіон познайомився з християнською вірою та прийняв хрещення. Поступово він вирішив повністю присвятити себе Богові та відмовитися від звичайного мирського життя.

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Важливою подією в житті Іларіона стала зустріч із преподобним Антонієм Великим — одним із найвідоміших засновників християнського чернецтва.

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Іларіон деякий час перебував поруч зі святим Антонієм, навчаючись у нього духовної мудрості та правил аскетичного життя. Після цього він повернувся до Палестини, бажаючи продовжити подвижницький шлях уже на батьківщині.

Після смерті батьків Іларіон роздав майно нужденним і вирушив у пустелю. Там він оселився в усамітненому місці неподалік Майуми.

Життя преподобного Іларіона було надзвичайно суворим. Він багато молився, постив, працював руками та намагався якомога менше спілкуватися з людьми.

За переказами, спочатку Іларіон жив у невеликій хатині, харчуючись дуже скромно. Він прагнув перемогти власні пристрасті та повністю зосередитися на духовному житті.

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Згодом навколо подвижника почали збиратися люди, які хотіли навчитися в нього християнського життя. Так поступово виникла одна з перших чернечих громад Палестини.

Останні роки преподобний Іларіон провів на острові Кіпр. Там він оселився у віддаленому місці та продовжував подвиг молитви.

За церковним переказом, перед смертю він залишив своїм учням духовні настанови та заповів поховати його скромно.

Преподобний Іларіон Великий помер близько 371 року.

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Церковне свято в Україні 21 жовтня за старим календарем

За старим календарем 21 жовтня в Україні вшановували пам’ять преподобної Пелагеї Антіохійської. Пелагея була відома своєю красою та заможністю. Вона жила у світі, сповненому розваг і спокус, однак одного разу почула проповідь єпископа Нонна, який говорив про гріх, покаяння та спасіння душі. Ці слова справили на неї надзвичайно сильне враження. Свята усвідомила помилковість свого попереднього життя і вирішила докорінно його змінити. Пелагея прийняла християнство та щиро розкаялася у своїх гріхах.

Прикмети 21 жовтня

Народні прикмети 21 жовтня / © pexels.com

Якщо 21 жовтня тепло і сонячно — осінь ще довго не відступатиме.

Сильний вітер цього дня віщує холодну та вітряну погоду найближчими днями.

Якщо вранці туман — день буде теплим, а погода може незабаром змінитися.

Що не можна робити 21 жовтня

Вважалося, що дорога може виявитися неспокійною або принести неприємні несподіванки, тому подорожі краще було відкласти.

Що можна робити 21 жовтня

У народі його називають Іларіоновим днем і вважають своєрідною межею між осінню та зимою: тепла пора вже добігає кінця, однак справжні зимові холоди ще не настали.

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