Вигода до 130 000 грн* на новий Mitsubishi Outlander Ultimate Plus

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З 1 жовтня по 15 листопада 2026 р. отримайте можливість придбати флагманський кросовер у максимальній комплектації Ultimate Plus за ціною від 1 909 000 грн, з ПДВ, із вигодою до 130 000 грн *.

Mitsubishi Outlander Ultimate Plus створений для тих, хто прагне поєднувати преміальний затишок, інноваційність та впевненість у кожній поїздці. Фірмова система повного приводу S-AWC гарантує стабільність та бездоганний контроль на будь-якому покритті, а преміальна аудіосистема Dynamic Sound Yamaha Ultimate з 12-ма динаміками наповнює салон виразним, глибоким басом та об’ємним звучанням. Готові пресети налаштувань акустичної системи дозволяють оптимізувати баланс в один дотик, перетворюючи щоденні поїздки чи далекі подорожі на справжнє задоволення.

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Продуманий простір та технології для щоденного комфорту:

Преміальний 7-місний салон: масаж та вентиляція передніх сидінь, 3-зонний клімат-контроль та підігрів сидінь першого й другого рядів забезпечують затишок для всієї родини, а панорамний дах додає простору і світла.

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Персоналізація та оглядовість: система пам’яті зберігає індивідуальні налаштування сидінь, дзеркал та цифрової панелі під кожен із двох ключів, а салонне цифрове дзеркало з можливістю заднього огляду дає чітку видимість за будь-якого завантаження салону.

Інтелектуальна безпека: комплекс активних систем — адаптивний круїз-контроль (ACC), система запобігання фронтальним зіткненням (FCM) з функцією розпізнавання пішоходів та система запобігання зіткнень під час паркування заднім ходом з функцією автоматичного гальмування (Rear AEB) — заздалегідь попереджають про ризики й автоматично зупиняють авто. У темний час доби матричні фари з адаптивним дальнім світлом максимально освітлює дорогу та повороти, не засліплюючи інших водіїв.

Привабливий ціновий старт для всієї лінійки

Якщо ви шукаєте раціональний та практичний кросовер за конкурентною ціною, зверніть увагу на стартову комплектацію Outlander Business. Завдяки привабливим умовам ціновий діапазон на Mitsubishi Outlander починається всього від 1 479 000 грн*, з ПДВ, роблячи японську надійність ще доступнішою.

Чому варто завітати до дилерського центру саме зараз?

Реальна вигода до 130 000 грн* на комплектацію Ultimate Plus.

Привабливий ціновий старт: комплектація Business від 1 479 000 грн*.

Обмежений період цінової пропозиції на топову комплектацію: ціна від 1 909 000 грн* з 1 жовтня по 15 листопада 2026р.

Гарантія строком на 5 років або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що наступить раніше).

На перші 2 роки обмеження щодо пробігу не застосовується.

Спеціальні кредитні умови від партнерів, що роблять покупку легшою для сімейного бюджету.

Можливість випробувати кросовер на тест-драйві.

Записатись на тест-драйв чи отримати консультацію можна за посиланням.

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* Під «вигода» мається на увазі можливість придбання моделей автомобілів ТМ «Mitsubishi» марки «Outlander», які є в наявності на складах в Україні чи в Європі, за ціною нижчою, ніж ті, що знаходяться в транзиті і будуть доступні для продажу пізніше. Пропозиція діє з 01.10.2026 року до 15.11.2026р. по всій території України (крім тимчасово окупованих територій, зони ведення активних бойових та територій, які є непідконтрольними органам державної влади України). Пропозиція не є публічною офертою. Кількість автомобілів обмежена. Офіційний імпортер і дистриб’ютор в Україні ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА»: м.Київ, вул.Спаська, 30А. Дистриб’ютор залишає за собою право змінювати умови пропозиції. Витрата пального у комбінованому циклі: від 8,1 л/100 км. Викиди CO₂ у комбінованому циклі: від 185 г/км. Фактичні показники можуть відрізнятися залежно від умов експлуатації автомобіля, стилю керування, дорожніх та погодних умов. Детальні умови дізнавайтеся у дилерів та на сайті www.mitsubishi-motors.com.ua .

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