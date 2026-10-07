Яке свято 14 жовтня 2026 року / © ТСН

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14 жовтня 2026 року — середа. 1693-й день війни в Україні.

Яке свято 14 жовтня

14 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобної Параскеви Терновської / © pexels.com

14 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобної Параскеви Терновської. Православна свята, яка присвятила своє життя Богові, молитві та духовним подвигам. За церковним переданням, вона жила в усамітненні, дотримувалася суворого посту й прагнула смиренного чернечого життя. Її вшановують як приклад глибокої віри, терпіння та відданості Богові.

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14 жовтня в Україні святкують День створення УПА / © pexels.com

14 жовтня в Україні святкують День створення УПА. УПА була збройною формацією українського визвольного руху, головною політичною метою якого було створення незалежної Української держави. Під час Другої світової війни та після неї її підрозділи вели боротьбу проти різних сил, зокрема нацистської окупаційної влади та радянського режиму; відбувалося також збройне українсько-польське протистояння. Після 1949 року організована боротьба дедалі більше переходила у форму підпілля.

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14 жовтня Всесвітній день екологічної освіти / © pexels.com

Також 14 жовтня Всесвітній день екологічної освіти. Його мета — нагадати про важливість знань про довкілля та відповідального ставлення людини до природи. Екологічна освіта допомагає зрозуміти причини й наслідки зміни клімату, забруднення повітря і води, накопичення відходів, вирубування лісів та втрати біорізноманіття. Цього дня проводять освітні заходи, лекції, екологічні акції та заняття для дітей і дорослих.

14 жовтня Міжнародний день дзиґи / © pexels.com

А ще 14 жовтня Міжнародний день дзиґи. Свято популяризує традицію запускання дзиґ і нагадує, що ця проста іграшка була відома різним народам світу протягом тисячоліть. Дзиґи виготовляли з дерева, глини, металу та інших матеріалів, а сьогодні вони залишаються не лише дитячою забавкою, а й предметом колекціонування та змагань.

14 жовтня святкують Всесвітній день майбутнього без карієсу / © pexels.com

14 жовтня святкують Всесвітній день майбутнього без карієсу. Його започаткував міжнародний Альянс за майбутнє без карієсу (Alliance for a Cavity-Free Future), щоб привернути увагу до профілактики одного з найпоширеніших стоматологічних захворювань. Головна мета цього дня — нагадати, що карієсу значною мірою можна запобігти. Для цього важливі регулярне чищення зубів фторовмісною пастою, обмеження частого споживання цукру та профілактичні огляди у стоматолога.

14 жовтня Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я / © pexels.com

Також 14 жовтня Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я. Спірометрія — це просте дослідження функції легень, під час якого вимірюють, скільки повітря людина здатна видихнути та з якою швидкістю. Воно допомагає лікарям діагностувати й контролювати такі захворювання, як астма та хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).

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14 жовтня Міжнародний день стандартизації / © pexels.com

А ще 14 жовтня Міжнародний день стандартизації. Дата пов’язана з подіями 14 жовтня 1946 року, коли представники 25 країн зустрілися в Лондоні та домовилися про створення міжнародної організації зі стандартизації. Згодом була заснована ISO — Міжнародна організація зі стандартизації.

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