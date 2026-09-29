Яке церковне свято в Україні 6 жовтня

Церковне свято 6 жовтня / © pexels.com

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6 жовтня (19 жовтня), в православному календарі день пам’яті апостола Томи. Тома був одним із дванадцяти апостолів, обраних Ісусом Христом. Його ім’я згадується в переліках апостолів у Євангеліях від Матвія, Марка та Луки, а також у Діяннях апостолів.

Найбільше про характер Томи розповідає Євангеліє від Івана. Там його кілька разів називають Дидимом, тобто «Близнюком». Саме завдяки Іванові перед нами постає не просто ім’я з переліку дванадцятьох, а жива людина зі своїми страхами, запитаннями, відданістю та внутрішнім пошуком.

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Євангелія майже нічого не повідомляють про життя Томи до зустрічі з Христом. Ми не знаємо напевно, ким він був за професією, де саме народився і за яких обставин став учнем Ісуса. Значна частина розповідей про його подальше життя походить уже з ранньохристиянського передання.

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Один із найвиразніших епізодів за участю Томи відбувається незадовго до воскресіння Лазаря.

Коли Ісус вирішив повернутися до Юдеї, учні намагалися застерегти Його, адже там Йому загрожувала небезпека. Саме тоді Тома сказав іншим учням: «Ходімо й ми, щоб померти з Ним».

Ці слова відкривають зовсім інший бік характеру апостола. Тома міг боятися, міг не розуміти всього, що відбувається, однак був готовий залишитися поруч зі своїм Учителем навіть тоді, коли вважав, що це може закінчитися смертю.

Тому образ Томи як просто «невіруючого» є надто спрощеним. Перед нами людина, яка мала сумніви, але водночас була здатна на велику відданість.

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Новий Завіт майже нічого не розповідає про подальше життя апостола. У книзі Діянь Тома згадується серед апостолів після Вознесіння Христа, але подробиці його подальшого служіння там відсутні.

Церковне свято в Україні 6 жовтня за старим календарем

За старим календарем 6 жовтня в Україні вшановували зачаття чесного, славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Івана. Батьками Івана були праведні священник Захарія та його дружина Єлисавета. Вони довгі роки не мали дітей і вже досягли похилого віку. Одного разу, коли Захарія служив у храмі, йому явився архангел Гавриїл і сповістив, що його молитва почута: Єлисавета народить сина, якого потрібно назвати Іваном. Він буде великим перед Господом і приготує людей до приходу Месії. Захарія засумнівався, адже і він, і його дружина були вже старими. Через це він утратив здатність говорити й залишався німим до народження сина. Невдовзі Єлисавета справді зачала дитину. Для християн ця подія є свідченням Божого промислу та початком особливої місії Івана Хрестителя — пророка, який згодом закликав людей до покаяння, хрестив їх у Йордані та підготував шлях для приходу Ісуса Христа.

Прикмети 6 жовтня

Народні прикмети 6 жовтня / © pexels.com

Багато горіхів, а грибів мало — зима буде суворою та сніжною.

Зайці рано нагуляли багато жиру — чекали на холодну й сніжну зиму.

Білка влаштувала гніздо високо — зима мала бути теплою, а якщо низько — морозною.

Що не можна робити 6 жовтня

Особливого значення цього дня надавали хлібу та милосердю. За народними повір’ями, не годилося відмовляти тому, хто просить їжі або допомоги. Вважалося, що скупість може накликати на дім нестатки, тоді як щедрість, навпаки, сприяє добробуту. Хліб сприймали не просто як їжу, а як символ достатку, Божого благословення та гостинності. Тому ним намагалися неодмінно поділитися з нужденними, сусідами чи подорожніми.

Що можна робити 6 жовтня

У народному календарі цей день відомий як Хомин день, або Хома Невіруючий. Здавна святого Тому вважали покровителем дбайливих, розсудливих і бережливих господарів. Тому цього дня було заведено оглядати своє господарство перед холодами: підраховували припаси, перевіряли, чи все необхідне заготовлено на зиму, наводили лад у коморах та оселі, а старих і непотрібних речей позбувалися. Вірили, що працьовитість і розумна ощадливість у Хомин день допоможуть провести зиму без нужди, в теплі та достатку.

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