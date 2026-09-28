У Біблії 1599 року захована детальна карта із місцем Едемського саду (фото)

Біблія / © pexels.com

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У Біблії, надрукованій 1599 року, знайшли детальну карту, на якій позначене ймовірне місце розташування біблійного Едемського саду. На ній рай, описаний у Книзі Буття, розташований у районі Великої Вірменії — неподалік гір, які пов’язують із сучасною горою Арарат у Туреччині.

Про це повідомляє dailymail.

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Карта має назву The Situation of the Garden of Eden («Розташування Едемського саду»). На ній позначені Месопотамія, Вавилон, Хавіла, Аравійська пустеля, Перська та Каспійська моря.

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Фото dailymail.

Особливу увагу привертає зображення Євфрату. На карті річка бере початок у горах і тече на захід, тоді як Каспійське море розташоване праворуч, тобто на схід. Таким чином, Едем на карті виявляється поблизу гірських витоків Євфрату.

Фото dailymail.

Це узгоджується з описом у Книзі Буття, де йдеться про річку, яка виходила з Едему та далі розділялася на чотири потоки — Пішон, Гіхон, Тигр і Євфрат.

Хто створив мапу Едему

Мапа була опублікована в Женевській Біблії — виданні, створеному англійськими протестантськими вченими, які залишили Англію та знайшли притулок у Швейцарії. Історики оцінюють, що в період із 1560 до 1644 року могли надрукувати до 360 тисяч примірників цієї Біблії.

Едемський сад

Сама мапа є копією роботи протестантського реформатора Жана Кальвіна. Вперше її опублікували 1554 року як ілюстрацію до його коментаря на Книгу Буття.

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Кальвін намагався пояснити біблійний опис чотирьох річок через реальну географію. Дослідники загалом ототожнювали Тигр та Євфрат із річками, які існують і сьогодні. Водночас із Пішоном і Гіхоном виникала проблема: відповідні їм річки не сходяться з Тигром та Євфратом в одному місці.

Кальвін припускав, що біблійне слово, яке перекладають як «витоки», могло стосуватися не лише початку, а й гирла річки. Тому він вважав Пішон і Гіхон не окремими річками, а назвами нижніх частин або русел Тигру та Євфрату.

За цією версією, Едем розташовувався в Месопотамії й був реальним земним місцем, яке згодом зникло з історії.

Історикиня Джастін Анжелік Волден у своїй доповіді звернула увагу на особливість карти. За її словами, вона показує загальне розташування Едему, але не окреслює меж самого саду. Таким чином, карта одночасно вказує на існування раю та залишає його точне місце невизначеним.

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Де ще шукали Едем

Місце розташування біблійного раю дослідники намагаються визначити протягом століть. Однак єдиної версії досі немає.

2025 року американський інженер-хімік Махмуд Джаваїд запропонував іншу гіпотезу. На його думку, Едем міг розташовуватися в районі Бахір-Дар на північному заході Ефіопії, поблизу озера Тана — джерела Голубого Нілу.

Свою версію він будував на аналізі біблійних і коранічних описів Адама та Єви, саду й річок. Дослідник припустив, що біблійний Гіхон міг відповідати Голубому Нілу, який бере початок з озера Тана.

У цій реконструкції саме озеро Тана ототожнюється з Едемом, а сад розташовувався б безпосередньо на південь від нього, поблизу Бахір-Дара.

Джаваїд також звертав увагу на особливості ландшафту регіону — височини, густу рослинність, водні системи та вулканічні хребти. На його думку, вони можуть відповідати окремим деталям біблійного опису.

Ця робота не проходила незалежного рецензування, тому її висновки залишаються гіпотезою.

Знайдена в Біблії 1599 року карта є свідченням того, як у XVI столітті намагалися поєднати біблійний опис Едему з реальною географією. Вона вказує на район Месопотамії та витоків Євфрату, однак не є доказом того, що саме там історично існував біблійний рай.

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