- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ до кінця року кине на фронт ще 300 тисяч мобілізованих: «Мадяр» назвав головний напрямок наступу
За словами «Мадяра», Путін до кінця року направить на фронт ще 300 тисяч новобранців.
У жовтні-грудні цього року Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.
Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді в інтерв’ю The Telegraph, яке він опублікував на своєму youtube-каналі.
«Мобілізація, котра станом на сьогодні вже запущена, але в прихованому вигляді, із завтрашнього дня набере легальний статус. І Путін нею скористається, бо в нього не залишиться ніяких „спотикачів“, котрі обмежать його від агресивних дій», — сказав Бровді.
Тому «Мадяр» очікує суттєве збільшення живої сили ворога на фронті вже починаючи з наступного місяця.
«Близько 300 тис. одиниць живої сили, лише до кінця 2026-го року, жовтень-листопад-грудень», — наголосив Бровді і визнав, що для українських військових це випробування, а не «легка прогулянка».
Також він визнав, що збільшення російської живої сили українські військові фіксують вже у вересні.
«Лише у вересні відносно серпня кількість знищеного особового складу противника зросла на четвертину, на 25% за першу половину вересня, відносно аналогічного періоду серпня», — уточнив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію.
Також ми писали, що Путін учетверте за рік збільшив російську армію.