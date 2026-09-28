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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ до кінця року кине на фронт ще 300 тисяч мобілізованих: «Мадяр» назвав головний напрямок наступу

За словами «Мадяра», Путін до кінця року направить на фронт ще 300 тисяч новобранців.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«Мадяр» розповів про нову хвилю мобілізації в РФ

«Мадяр» розповів про нову хвилю мобілізації в РФ / © Getty Images

У жовтні-грудні цього року Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді в інтерв’ю The Telegraph, яке він опублікував на своєму youtube-каналі.

«Мобілізація, котра станом на сьогодні вже запущена, але в прихованому вигляді, із завтрашнього дня набере легальний статус. І Путін нею скористається, бо в нього не залишиться ніяких „спотикачів“, котрі обмежать його від агресивних дій», — сказав Бровді.

Тому «Мадяр» очікує суттєве збільшення живої сили ворога на фронті вже починаючи з наступного місяця.

«Близько 300 тис. одиниць живої сили, лише до кінця 2026-го року, жовтень-листопад-грудень», — наголосив Бровді і визнав, що для українських військових це випробування, а не «легка прогулянка».

Також він визнав, що збільшення російської живої сили українські військові фіксують вже у вересні.

«Лише у вересні відносно серпня кількість знищеного особового складу противника зросла на четвертину, на 25% за першу половину вересня, відносно аналогічного періоду серпня», — уточнив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію.

Також ми писали, що Путін учетверте за рік збільшив російську армію.

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