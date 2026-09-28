Росія масовано атакувала два обласні центри України: моторошні наслідки та багато загиблих (відео)

Наслідки атаки по Дніпрі / © ДСНС

Реклама

Росіяни атакували Запоріжжя та Дніпро. Окупанти били по бізнес-центру та об’єкту інфраструктури.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Реклама

У Дніпрі окупанти вдарили по бізнес-центру у середмісті

У розпал робочого дня окупанти поцілили в бізнес-центр у Дніпрі — у середмісті спалахнуло полум’я. Наразі відомо про трьох загиблих та 14 поранених.

Реклама

Близько 50 людей опинилися заблокованими в охопленій вогнем будівлі. З горішніх поверхів вогнеборці евакуйовували їх за допомогою підіймача.

Розтрощена будівля бізнес-центру й досі димить. Майже п’ять десятків людей рятувальникам довелося визволяти із заблокованого приміщення. Рятувальна операція розпочалася майже одразу після влучання. Вогнеборці задіяли десятки одиниць техніки та намагалися діяти швидко під постійною загрозою повторних атак.

«Площа пожежі, яка виникла, за нашою інформацією — 900 квадратних метрів. На теперішній час пожежу локалізовано. На 13:15 врятовано 49 осіб. Загалом було залучено 4 автодрабини, оскільки ми розуміли, що треба людей евакуйовувати з верхніх поверхів. Переважно евакуйовували за допомогою драбин», — повідомили в ДСНС.

Спогади очевидців про момент удару

Сергій — один із тих, кого діставали з найвищого, восьмого, поверху. Разом із колегами його заблокувало в офісі в розпал робочого дня.

Реклама

«Будівлю добряче так хитнуло. Ми намагалися одразу вийти через сходи, але вони вже були в диму, заблоковані. Ми повернулися на 8-й поверх і чекали, поки нас знімуть. Нас в офісі було 8 чоловік. Останнього он знімають», — розповідає Сергій.

Інший очевидець пан Ігор, почувши сигнал тривоги та розуміючи небезпеку, почав спускатися в укриття. Не встиг він вийти з ліфта, як пролунав вибух.

«Якраз спускався на ліфті. Тільки двері відчиняються — я, мабуть, 3-4 кроки зробив, і влетіло. Вся будівля повністю, все посипалося. Мене вибуховою хвилею знову засунуло в ліфт, але він не закрився, слава Богу. Потім вискочили, врятувалися», — пригадує чоловік.

Пошуково-рятувальна операція тривала кілька годин. Її постійно переривали нові повітряні тривоги — на місто летіли нові реактивні «Шахеди».

Реклама

Атака на Запоріжжя

П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Близько 12 години дня росіяни атакували обʼєкт інфраструктури міста. На місці влучання зайнялася пожежа.

Зараз на місці обстрілу працюють вогнеборці, поліція та комунальники. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Постраждалих передали медикам, з іншими працюють психологи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 28 ВЕРЕСНЯ | ПРИЛЬОТИ У КИЄВІ! ЖАХ у ХАРКОВІ і ДНІПРІ! ПРОСУВАННЯ ЗСУ

Новини партнерів