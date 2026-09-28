Дві країни ЄС готують евакуацію через загрозу від РФ: що відомо

Сувалкський коридор / © Daily Mail

Реклама

Польща та Литва розробляють спільний план евакуації цивільного населення через Сувальський коридор у разі серйозної кризи або військової загрози.

Голова Національного центру кризового управління Литви Вілмантас Віткяускас повідомив, що зараз вони разом із польськими колегами аналізують процедури, логістику та можливості інфраструктури. Остаточний план з’явиться після досягнення двосторонньої домовленості між країнами.

Реклама

«Ми розглянемо всі процедурні недоліки, зафіксуємо їх, і тоді з’явиться план, який буде підготовлено спільно за домовленістю між двома країнами», — сказав Віткяускас.

Реклама

План передбачає можливість переміщення через польський кордон частини населення не лише Литви, а й Латвії та Естонії.

Чому Сувальський коридор критично важливий

Сувальський коридор — це вузька смуга території завдовжки близько 65 кілометрів між Польщею та Литвою. Він є єдиним сухопутним шляхом, що з’єднує країни Балтії з рештою території НАТО і водночас розділяє Білорусь та російський Калінінградський ексклав.

Саме тут військові стратеги НАТО бачать найбільшу вразливість східного флангу Альянсу. У разі конфлікту захоплення цього коридору могло б відрізати Литву, Латвію та Естонію від союзників у Центральній і Західній Європі.

Через стратегічне значення цієї ділянки вона вже давно стала одним із улюблених сюжетів російської пропаганди.

Реклама

Найсвіжіший приклад — стаття на «РИА Новости», яку агентство швидко видалило. Автор Александр Носович пригрозив Литві «ще однією СВО» і ядерним ударом, назвавши країну «самогубцем без мізків» і заявивши, що Москва може обійтися навіть без сухопутних військ — «лише ракетами з відповідним зарядом».

Масштабні навчання «Vyčio skliautas 2026» («Купол Вітіса 2026»)

Підготовку плану проводять у межах найбільших щорічних національних навчань Литви «Vyčio Skliautas 2026» («Купол Вітіса 2026»). Вони стартували 25 вересня і триватимуть до 2–3 жовтня.

У навчаннях беруть участь близько трьох тисяч посадовців, представників державних установ, місцевого самоврядування, компаній і громадських організацій, а також близько тисячі волонтерів. Близько 20 польських посадовців долучилися до перевірки прикордонних процедур і логістики саме в районі Сувальського коридору.

Практичні евакуаційні тренування проходять у десяти муніципалітетах, зокрема у Вільнюсі та районах поблизу білоруського кордону. Серед сценаріїв — евакуація цивільних, кібератаки, диверсії, дезінформаційні кампанії, перебої з електропостачанням і зв’язком, захист критичної інфраструктури та реагування на загрози з боку Білорусі.

Реклама

Позиція Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Варшава готова допомагати Литві з евакуацією цивільного населення у разі необхідності.



«Польща допоможе. Допоможуть поляки, допоможуть державні установи. Ми вже досить добре це відпрацювали, коли 3 мільйони українців протягом кількох днів в’їхали до Польщі«, — сказав він.

Косіняк-Камиш також наголосив, що допомога цивільним — «не лише юридичний обов’язок, а й питання порядності та людяності». У разі нападу на будь-яку з країн Балтії Польща, за його словами, закликатиме до застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Східний фланг НАТО під тиском

Підготовка планів евакуації відбувається на тлі посилення гібридних загроз. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 17 вересня заявив, що розвідка має дані про можливі російські гібридні атаки дронами і ракетами проти країн, які підтримують Україну, зокрема проти Польщі. За його словами, такі удари можуть маскувати під «випадкові», щоб підірвати готовність Альянсу застосовувати статтю 5.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін знову заявив про нібито «порушення прав російськомовного населення» в країнах Балтії. Водночас він запевнив, що Росія нібито «не готується до воєнних дій проти Європи».

Литва також посилює захист критичної інфраструктури поблизу Калінінградської області. Зокрема, за даними Reuters, країна проєктує нову електричну підстанцію «Гізай» приблизно за 30 км від російського ексклаву. Її будують з урахуванням ризиків саботажу та атак ударних дронів — з укріпленими бетонними конструкціями навколо трансформаторів і захистом від можливих диверсій.

Новини партнерів

Новини партнерів