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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6469
Час на прочитання
1 хв

Зеленський погодився припинити атаки на російські НПЗ, нічні обстріли України: головні новини ночі 28 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки удару по Харкову

Наслідки удару по Харкову / © Олег Синєгубов

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 вересня 2026 року:

  • Удар по «Інкому» у Києві зняв інший «Шахед»: Флеш розкрив хитру схему ворога Читати далі –>

  • Нічний удар по Харкову: КАБ зруйнував поверхи багатоповерхівки, 22 людини постраждалих Читати далі –>

  • Продукти в Україні можуть різко подорожчати: міністр розкрив тривожний сценарій Читати далі –>

  • Трамп заявив, що Зеленський погодився призупинити удари по НПЗ Росії Читати далі –>

  • Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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