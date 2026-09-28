Трамп заявив, що Зеленський погодився призупинити удари по НПЗ Росії

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови попросив президента України Володимира Зеленського «пригальмувати» удари по нафтопереробних заводах Росії. За словами Трампа, Зеленський нібито відповів, що Україна, ймовірно, дослухається до цього прохання.

Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами.

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Трамп пояснив, що його занепокоєння пов’язане з ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі.

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«Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії — через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, тому що вони переробляють багато нафти», — заявив американський президент.

Він додав, що через це ситуація є «дійсно цікавою», після чого розповів про свою розмову із Зеленським.

«І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: „Вам потрібно пригальмувати з НПЗ“, — сказав Трамп.

Журналісти поцікавилися, яку відповідь він отримав від президента України. За словами Трампа, Зеленський нібито відповів: «Ну, ми, ймовірно, так і зробимо».

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Водночас ця репліка Зеленського наразі відома лише зі слів самого Трампа. Прямих підтверджень від президента України або його Офісу щодо цієї розмови та наведеної відповіді наразі немає.

Трамп також пояснив своє прохання побоюваннями щодо можливих наслідків ударів по російських НПЗ.

За його словами, такі атаки можуть створити «світову проблему». Водночас американський президент зазначив, що Зеленський «може займатись й іншими справами».

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував Україні припинити Удари по російських НПЗ в обмін на перемирʼя у Чорному морі.

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Ми раніше інформували, що Дональд Трамп оцінив наслідки ударів України по російських НПЗ, заявивши про серйозний вплив на РФ.

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