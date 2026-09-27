Понад 10 тис. втрат РФ за тиждень: Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту

Володимир Зеленський / © Associated Press

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На Лиманському напрямку в Донецькій області українські військові мають важливі результати в межах операції «Вівальді».

Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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За словами президента, також результативно діє угруповання Десантно-штурмових військ у межах іншої операції активної оборони. Зеленський зазначив, що українські підрозділи продовжують знищувати російських військових, а визначені завдання виконуються.

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«Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті нашими підрозділами було знешкоджено 10660 російських військових убитими та пораненими. І кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням», — написав президент.

Зеленський назвав Лиманський напрямок серед найгарячіших

Найінтенсивніші бої, за його словами, тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські військові також виконують завдання на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках.

Окремо Зеленський відзначив військовослужбовців 3-го армійського корпусу та 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Президент також заявив, що результати українських військових на фронті не дозволяють Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України.

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«Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України», — зазначив Зеленський.

За його словами, під час доповіді головнокомандувача сторони також визначили подальші активні кроки українських військ.

Нагадаємо, на фронті під час наступальних дій на Лиманщині наземні роботизовані комплекси (НРК) допомагали штурмовим підрозділам просуватися вперед.

Роботи-розміновувачі вже очистили від мін понад 30 км території.

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Раніше йшлося і про те, що окупанти прориваються з півночі через газові труби на північ Сумської області з Курщини. Вони використовують для диверсій підземні мережі газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород.

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