Велике українське місто у небезпеці: РФ може використати висохле Каховське водосховище для наступу (мапа)

Каховське водосховие

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Контрнаступ ЗСУ на Лиманському напрямку триває. Однак на півдні виникає нова загроза: РФ може спробувати використати висохле Каховське водосховище для просування на північ у напрямку Запоріжжя.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 вересня.

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Росія заявила про захоплення населеного пункту на Сумщині, але ЗСУ це спростували

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Маріна на схід від Сум. Водночас 26 вересня 8-й десантно-штурмовий корпус ЗСУ спростував цю інформацію.

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Українські військові заявили, що контролюють усі населені пункти у своїй зоні відповідальності на північному слобожанському напрямку, зокрема Марін.

За даними корпусу, російське Міноборони заявляло про захоплення населеного пункту ще 19 травня 2025 року. Водночас українські військові стверджують, що безперервно контролюють його від травня 2025 року.

На Харківщині росіяни намагаються обходити позиції ЗСУ

Російські інфільтраційні групи на півночі Харківської області намагаються обходити українські позиції, використовуючи слабкі місця та проміжки між ними.

Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, описав ситуацію як поле бою, що нагадує шахову дошку. За його словами, росіяни також переміщують точки запуску FPV-дронів далі у «сіру зону», щоб збільшити дальність ударів по українському тилу.

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ISW зазначає, що має докази російських інфільтраційних місій у напрямку населених пунктів на півночі Харківської області. Водночас сам факт проникнення невеликих груп не означає встановлення контролю над територією.

Росіяни раніше намагалися проникати у напрямку Волохівського та Івашкиного. Російські джерела використовували розосереджені позиції своїх військ, щоб заявляти про нібито завершене оточення українських сил на схід від Вовчанська. Однак ISW не виявила доказів присутності російських військ у районі між Волохівським та Івашкиним.

ЗСУ контратакують на напрямку Великого Бурлука

Українські військові нещодавно просунулися або утримували позиції на напрямку Великого Бурлука.

Зокрема, російські війська завдали удару по українській позиції на південний схід від Зарубинки. Геолокаційні кадри, оприлюднені 25 вересня, свідчать про присутність українських військових у цьому районі, попри заяви РФ.

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Водночас росіяни продовжують інфільтраційні місії на цьому напрямку. Українські сили завдали ударів по російських позиціях на північний схід від Чугунівки та в Довжанці після ймовірного проникнення російських груп.

Речник Об’єднаної групи сил України полковник Віктор Трегубов 26 вересня заявив, що російські війська намагаються закріпитися на вітрових смугах.

Україна тисне на росіян біля Куп’янська

Українські контратаки на північ від Куп’янська посилюють тиск на російське Західне угруповання військ.

За словами Трегубова, українські сили продовжують відтісняти росіян до річки Оскіл та скорочувати їхній плацдарм на західному березі.

Мета ЗСУ — відтіснити російські війська за Оскіл, зменшити плацдарм на північ від Куп’янська та знизити загрозу для міста.

Водночас російське Західне угруповання військ має одночасно вести наступальні операції на Лиманському напрямку. За оцінкою ISW, це разом із українськими контратаками може ускладнювати для росіян утримання передових позицій на західному березі Осколу.

На Боровському напрямку 26 вересня росіяни продовжували наступальні дії, однак ISW не виявила підтверджень їхнього просування.

ЗСУ просунулися на схід від Слов’янська

Українські військові також нещодавно просунулися на схід від Слов’янська.

За даними геолокаційних кадрів, оприлюднених 26 вересня, українські сили зачистили російські позиції у східній частині Миколаївки. Раніше в цьому районі російські війська проводили інфільтраційну місію.

РФ посилює авіаудари на Краматорському напрямку

Російські війська збільшують використання керованих авіабомб на Краматорському напрямку.

Командир українського батальйону, який діє в цьому районі, заявив 26 вересня, що росіяни посилюють удари по цивільній інфраструктурі та водночас збільшують кількість спроб проникнення.

За даними ISW, російські війська можуть використовувати зруйновані населені пункти як укриття та маскування для подальших інфільтраційних дій.

Росіяни просунулися у Костянтинівці

Російські війська нещодавно просунулися у західній частині Костянтинівки. Про це, за даними ISW, свідчать геолокаційні кадри від 25 вересня. На них українські військові завдали авіаудару по російських позиціях у західній частині міста, що вказує на відсутність там українських позицій.

© Інститут вивчення війни (ISW)

РФ намагається проникати на південний схід від Добропілля

Російські війська нещодавно провели інфільтраційну місію на південний схід від Добропілля.

Українські сили завдали удару по російському військовослужбовцю на північний схід від Чернігівки. Геолокаційні кадри були оприлюднені 26 вересня.

Водночас російські командири заявляли про нібито оточення Добропілля відповідно до планів РФ на осінь 2026 року.

Український 1-й Азовський корпус 26 вересня заявив, що ЗСУ продовжують контролювати місто, а російські війська лише планують його оточення восени. За словами українських військових, повідомлення про оточення міста не відповідають дійсності.

На півдні росіяни продовжують спроби прориву

25 та 26 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Новопавлівському та Олександрівському напрямках, однак не просунулися.

На Олександрівському напрямку росіяни також проводили інфільтраційні місії. Українські сили завдали ударів по російських позиціях у південно-східній Андріївці та південній частині Нового Запоріжжя.

Водночас російські мілблогери заявляли про просування своїх військ значно далі на захід у напрямку Гуляйполя. Проте ці твердження не збігаються з даними Генерального штабу України про райони, де тривають російські атаки.

РФ може використовувати висохле Каховське водосховище

Російські війська, за повідомленнями, використовують висохле Каховське водосховище для посилення піхотних груп уздовж його східного берега. Також не виключається спроба використовувати територію водосховища для просування на північ у напрямку Запоріжжя після погіршення осінніх погодних умов.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Біля Оріхова ЗСУ ліквідують російські групи

Українські військові, за повідомленнями, ліквідували кілька російських інфільтраційних груп, які намагалися просунутися на північний схід від Оріхова в межах російських планів щодо оточення міста.

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Червоної Криниці та Новоселівки.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили ліквідували кілька російських груп, які проникли на південний схід від Червоної Криниці.

За його словами, українські військові також блокують до трьох невеликих російських груп у районі виправної колонії в Малій Токмачці, а також на північно-східній та східній околицях населеного пункту.

Нагадаємо, командир 1-го ОШП Дмитро «Перун» Філатов припускає, що

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