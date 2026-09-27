Большой украинский город в опасности: РФ может использовать высохшее Каховское водохранилище для наступления (карта)

Каховское водохранилище

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Контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении продолжается. Однако на юге возникает новая угроза: РФ может попытаться использовать высохшее Каховское водохранилище для продвижения на север в направлении Запорожья.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 26 сентября.

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Россия заявила о захвате населенного пункта в Сумской области, но ВСУ это опровергли

Министерство обороны России заявило о захвате Марина восточнее Сум. В то же время 26 сентября 8-й десантно-штурмовой корпус ВСУ опроверг эту информацию.

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Украинские военные заявили, что контролируют все населенные пункты в своей зоне ответственности на северном слобожанском направлении, в частности, Марин.

По данным корпуса, российское Минобороны заявляло о захвате населенного пункта еще 19 мая 2025 года. В то же время, украинские военные утверждают, что непрерывно контролируют его с мая 2025 года.

В Харьковской области россияне пытаются обходить позиции ВСУ

Российские инфильтрационные группы на севере Харьковской области пытаются обходить украинские позиции, используя слабые места и промежутки между ними.

Представитель украинской бригады, которая действует на этом направлении, описал ситуацию как поле боя, напоминающее шахматную доску. По его словам, россияне также перемещают точки запуска FPV-дронов дальше в серую зону, чтобы увеличить дальность ударов по украинскому тылу.

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ISW отмечает, что располагает доказательствами российских инфильтрационных миссий в направлении населенных пунктов на севере Харьковской области. В то же время, сам факт проникновения небольших групп не означает установление контроля над территорией.

Россияне раньше пытались проникать в направлении Волоховского и Ивашкиного. Российские источники использовали рассредоточенные позиции своих войск, чтобы заявлять о якобы завершенном окружении украинских сил к востоку от Волчанска. Однако ISW не выявила доказательств присутствия российских войск в районе Волоховского и Ивашкина.

ВСУ контратакуют на направлении Большого Бурлука

Украинские военные недавно продвинулись или удерживали позиции в направлении Большого Бурлука.

В частности, российские войска нанесли удар по украинской позиции к юго-востоку от Зарубинки. Геолокационные кадры, обнародованные 25 сентября, свидетельствуют о присутствии украинских военных в этом районе, несмотря на заявления РФ.

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В то же время россияне продолжают инфильтрационные миссии в этом направлении. Украинские силы нанесли удары по российским позициям северо-восточнее Чугуновки и в Довжанке после вероятного проникновения российских групп.

Представитель Объединенной группы сил Украины полковник Виктор Трегубов 26 сентября заявил, что российские войска пытаются закрепиться на ветровых полосах.

Украина давит на россиян возле Купянска

Украинские контратаки севернее Купянска усиливают давление на российскую Западную группировку войск.

По словам Трегубова, украинские силы продолжают оттеснять россиян к реке Оскол и сокращать их плацдарм на западном берегу.

Цель ВСУ — оттеснить российские войска за Оскол, уменьшить плацдарм севернее Купянска и снизить угрозу для города.

В то же время, российская Западная группировка войск должна одновременно вести наступательные операции на Лиманском направлении. По оценке ISW это вместе с украинскими контратаками может затруднять для россиян удержание передовых позиций на западном берегу Оскола.

На Боровском направлении 26 сентября россияне продолжали наступательные действия, однако ISW не нашла подтверждений их продвижению.

ВСУ продвинулись к востоку от Славянска

Украинские военные также недавно продвинулись к востоку от Славянска.

По данным геолокационных кадров, обнародованных 26 сентября, украинские силы зачистили российские позиции в восточной части Николаевки. Ранее в этом районе русские войска проводили инфильтрационную миссию.

РФ усиливает авиаудары на Краматорском направлении

Российские войска увеличивают использование управляемых авиабомб на Краматорском направлении.

Командир украинского батальона, действующий в этом районе, заявил 26 сентября, что россияне усиливают удары по гражданской инфраструктуре и увеличивают количество попыток проникновения.

По данным ISW, российские войска могут использовать разрушенные населенные пункты в качестве укрытия и маскировки для дальнейших инфильтрационных действий.

Россияне продвинулись в Константиновке

Российские войска недавно продвинулись в западной части Константиновки. Об этом, по данным ISW, свидетельствуют геолокационные кадры от 25 сентября. На них украинские военные нанесли авиаудар по российским позициям в западной части города, что указывает на отсутствие там украинских позиций.

РФ пытается проникать к юго-востоку от Доброполья

Российские войска недавно провели инфильтрационную миссию к юго-востоку от Доброполья.

Украинские силы нанесли удар по российскому военнослужащему к северо-востоку от Черниговки. Геолокационные кадры были обнародованы 26 сентября.

В то же время российские командиры заявляли о якобы окружении Доброполья в соответствии с планами РФ на осень 2026 года.

Украинский 1-й Азовский корпус 26 сентября заявил, что ВСУ продолжают контролировать город, а российские войска только планируют его оцепление осенью. По словам украинских военных, сообщения об оцеплении города не соответствуют действительности.

На юге россияне продолжают попытки прорыва

25 и 26 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в Новопавловском и Александровском направлениях, однако не продвинулись.

В Александровском направлении россияне также проводили инфильтрационные миссии. Украинские силы нанесли удары по российским позициям в юго-восточной Андреевке и южной части Нового Запорожья.

В то же время российские милблогеры заявляли о продвижении своих войск значительно дальше западнее в направлении Гуляйполя. Однако эти утверждения не совпадают с данными Генерального штаба Украины о районах, где продолжаются российские атаки.

РФ может использовать высохшее Каховское водохранилище

Российские войска, по сообщениям, используют высохшее Каховское водохранилище для усиления пехотных групп вдоль его восточного берега. Также не исключается попытка использовать территорию водохранилища для продвижения на север в направлении Запорожья после ухудшения осенних погодных условий.

Возле Орехового ВСУ ликвидируют российские группы

Украинские военные, по сообщениям, ликвидировали несколько российских инфильтрационных групп, пытавшихся продвинуться к северо-востоку от Орехова в рамках российских планов по окружению города.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Красной Криницы и Новоселовки.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы ликвидировали несколько российских групп, которые проникли к юго-востоку от Красной Криницы.

По его словам, украинские военные также блокируют три небольшие российские группы в районе исправительной колонии в Малой Токмачке, а также на северо-восточной и восточной окраинах населенного пункта.

Напомним, командир 1-й ОШП Дмитрий «Перун» Филатов предполагает, что

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