Россия накапливает силы возле Гуляйполя для удара на Запорожье: в ВСУ рассказали подробности

Война в Украине / © Associated Press

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Российские войска пытаются использовать Гуляйполе в качестве основы для дальнейших наступательных действий в направлении Запорожья.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ДШВ в Facebook.

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По словам украинских десантников, особенности городской застройки создают для российских войск возможности скрытого размещения значительного количества личного состава и обустройства разветвленной системы командных пунктов.

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«Городская застройка позволяет противнику накапливать личный состав и технику, развертывать пункты управления, устанавливать артиллерийские позиции и точки взлета пилотов», — говорится в сообщении.

Имеющаяся инфраструктура, подчеркивают в ДШУ, позволяет оккупантам более незаметно готовить и реализовывать свои военные планы.

Для снижения наступательного потенциала российской армии 7 корпус ДШВ совместно с 44 отдельной артиллерийской бригадой подготовили и нанесли серию ударов по позициям противника.

В огонь украинских артиллеристов попали самоходные артиллерийские установки, гаубицы, другие артиллерийские системы, живая сила российских войск, а также редкие образцы бронетехники.

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«Среди уничтоженной техники — танк Т-55. Это средний танк для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение советской армии в 1950-х годах», — отчитываются в 7-м корпусе.

Ранее сообщалось, что российские военные на фронте продолжают проникать в Доброполье Донецкой области.

Мы ранее информировали, что Силы обороны прорвались вперед в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, срывая наступательные операции противника.

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