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Россия накапливает силы возле Гуляйполя для удара на Запорожье: в ВСУ рассказали подробности
Противодействие этим планам осуществляют подразделения Сил обороны, действующие под оперативным руководством 7 корпуса ДШУ.
Российские войска пытаются использовать Гуляйполе в качестве основы для дальнейших наступательных действий в направлении Запорожья.
Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ДШВ в Facebook.
По словам украинских десантников, особенности городской застройки создают для российских войск возможности скрытого размещения значительного количества личного состава и обустройства разветвленной системы командных пунктов.
«Городская застройка позволяет противнику накапливать личный состав и технику, развертывать пункты управления, устанавливать артиллерийские позиции и точки взлета пилотов», — говорится в сообщении.
Имеющаяся инфраструктура, подчеркивают в ДШУ, позволяет оккупантам более незаметно готовить и реализовывать свои военные планы.
Для снижения наступательного потенциала российской армии 7 корпус ДШВ совместно с 44 отдельной артиллерийской бригадой подготовили и нанесли серию ударов по позициям противника.
В огонь украинских артиллеристов попали самоходные артиллерийские установки, гаубицы, другие артиллерийские системы, живая сила российских войск, а также редкие образцы бронетехники.
«Среди уничтоженной техники — танк Т-55. Это средний танк для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение советской армии в 1950-х годах», — отчитываются в 7-м корпусе.
Ранее сообщалось, что российские военные на фронте продолжают проникать в Доброполье Донецкой области.
Мы ранее информировали, что Силы обороны прорвались вперед в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, срывая наступательные операции противника.