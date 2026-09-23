Зеленский назвал цифры: сколько оккупировано и сколько освободили ВСУ в 2026 году

Владимир Зеленский / © Associated Press

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С начала 2026 года российские войска оккупировали около 890 кв. км украинской территории. В то же время Силы обороны Украины за этот же период смогли деоккупировать 800 кв. км.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Wall Street Journal.

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По словам главы государства, если сравнить эти показатели, суммарное продвижение российских войск составляет около 90–100 кв. км.

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Зеленский подчеркнул, что это значительно меньше показателей предыдущих лет. По его словам, тогда Россия могла оккупировать по 3000–4000 кв. км украинской территории в течение года.

«Сейчас для российской армии на поле боя почти все стоит на месте», — отметил президент.

Он также заявил, что с начала года российская армия потеряла около 260-270 тысяч военнослужащих, несмотря на минимальные территориальные достижения.

В то же время Зеленский отметил, что для российского руководства значительные человеческие потери не обязательно означают поражение.

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«Ситуация на поле боя неблагоприятна для Путина. Он не побеждает, но не проигрывает, потому что для него человеческие потери не означают поражения», — сказал глава государства.

Напомним, Силы обороны Украины вернули контроль над территорией вблизи села Западное Двуречанской громады Харьковской области, о чем сообщал DeepState согласно обновленным данным карты боевых действий по состоянию на 22 сентября.

Ранее в Крыму на аэродроме в Саках украинские военные поразили российский самолет Су-24.

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