Россия пытается стереть границы с оккупированными территориями Украины: в МИДе ответили

МИД Украины

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Ни один российский указ или закон не может изменить международно признанные границы Украины.

Так в МИД Украины прокомментировали планы ФСБ России ликвидировать приграничные зоны между РФ и временно оккупированными территориями Украины.

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«Фактически речь идет не о прекращении пограничного контроля, а об очередной попытке стереть границу между территорией государства-агрессора и оккупированной ею территорией Украины», — заявили в МИД.

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В ведомстве подчеркнули, что ни один российский закон, указ или ведомственный приказ не способен изменить правовой статус украинских территорий. В МИД отметили, что оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальные права.

В МИД отметили, что в проектах соответствующих ведомственных приказов РФ это объясняется якобы «включением» временно оккупированных территорий Украины в состав России. В ведомстве подчеркнули, что такие «административные решения» не изменяют международно признанный правовой статус украинских территорий.

«Российское ведомство может сколь угодно передвигать пункты контроля, переписывать собственные документы и перерисовывать карты. От этого оккупированная украинская земля не становится российской, а международно признанная государственная граница Украины не сдвигается ни на метр», — отметили в МИД.

ФСБ планирует отменить границы с оккупированными территориями Украины — что известно

ФСБ России предлагает отменить пограничные зоны на территории Ростовской и Воронежской областей, а также ликвидировать пограничную зону между аннексированным Крымом и оккупированной частью Херсонской области.

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Об этом говорится в проектах ведомственных приказов ФСБ, на которые обратило внимание российское издание Агентство.

Согласно документам, ведомство намерено признать утратившими силу собственные приказы, регулировавшие приграничные зоны в Ростовской и Воронежской областях, а также в Крыму. Эти приказы ранее превращали въезд в аннексированные в 2022 году регионы и выезд из них в процедуру, почти идентичное пересечению государственной границы.

Исключение сделано для Крыма — там пограничная зона сохранится, но только в пределах островов Черного моря.

Определять конкретные места и часы въезда в эту зону, а также устанавливать упреждающие знаки будет региональное управление ФСБ.

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