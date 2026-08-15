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Россия внезапно остановила провокации возле НАТО: после рекордного роста вылетов произошло неожиданное
На этой неделе российские военные самолеты больше не нарушали воздушное пространство стран НАТО.
После резкого роста вылетов истребителей НАТО из-за активности российской авиации в июле ситуация на восточном фланге альянса неожиданно начала успокаиваться.
Об этом пишет BILD .
По данным НАТО, в июле 2026 года количество тревожных вылетов из-за активности российской авиации увеличилось более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время, на этой неделе российские военные самолеты больше не фиксировались с нарушением воздушного пространства стран альянса.
Рост напряженности был связан с активностью российских разведывательных самолетов Ил-20 и боевых Су-24 вблизи границ НАТО. Некоторые из них совершали полеты без предварительно поданных планов и с выключенными транспондерами.
Поэтому страны альянса были вынуждены поднимать в воздух истребители для идентификации российских самолетов и, при необходимости, их перехвата.
Особо напряженной ситуация оставалась в районе Балтийского моря и Румынии. Польша и другие государства НАТО усилили воздушное патрулирование, в то время как румынские истребители сбивали беспилотники, нарушавшие воздушное пространство страны.
В НАТО заявили, что Россия несет полную ответственность за эти инциденты. В то же время в альянсе пока не могут точно объяснить, почему Москва внезапно сократила активность своей военной авиации.
Ранее сообщалось, что Россия может пойти на новую эскалацию противостояния с Западом, а Путин попытается проверить готовность НАТО к прямому ответу .
Мы ранее информировали, что НАТО изменяет подходы к ведению будущих войн, делая ставку на дроны, спутники, сенсоры и искусственный интеллект .