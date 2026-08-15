15 августа четыре знака китайского зодиака ждут большие перемены: кому повезет

Китайский гороскоп / © Unsplash

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В субботу, 15 августа 2026 года, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться более благоприятный период. Согласно астрологическому прогнозу, Бык, Змея, Дракон и Петух смогут избавиться от того, что в последнее время мешало им двигаться вперёд.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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15 августа по китайскому календарю приходится на День устранения Металлического Петуха в месяц Огненной Обезьяны и год Огненной Лошади. Считается, что энергетика такого дня способствует отказу от лишнего — вещей, привычек, изнурительного общения или отношений, которые больше не приносят пользы.

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Бык

Для Тельцов перемены могут начаться с наведения порядка в собственном пространстве. Беспорядок, накапливавшийся в течение некоторого времени, способен не только раздражать, но и создавать ощущение незавершенных дел.

15 августа представители этого знака могут наконец-то заняться наведением порядка. Согласно прогнозу, наведение порядка поможет им почувствовать облегчение и завершить день в гораздо лучшем настроении.

Змея

Змеи могут понять, что больше не хотят мириться с негативом и людьми, общение с которыми эмоционально изматывает. Именно установление личных границ станет для них главным изменением дня.

В то же время для этого не обязательно устраивать серьезные разговоры или конфликты. Достаточно изменить собственное поведение и более четко определить, кого они готовы допускать в свое личное пространство.

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Дракон

Для Драконов 15 августа может стать днём, когда сложные отношения подойдут к концу. Речь идёт об отношениях с человеком, общение с которым уже давно отнимает силы и регулярно приводит к ссорам.

Представители этого знака, возможно, долгое время пытались исправить ситуацию и сохранить эти отношения. Однако в субботу они могут окончательно решить, что приложенных усилий было достаточно, и поставить точку в этой связи.

Петух

Петухам предсказывают отказ от привычки или устоявшегося порядка действий, который раньше был полезен, но со временем перестал работать. Поначалу такое решение может даться нелегко из-за привязанности к привычному образу жизни.

Тем не менее эксперимент с новым подходом может оказаться удачным. По прогнозам, отказ от прежней рутины поможет Петухам сэкономить время и почувствовать большую уверенность в своих силах.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 15 августа 2026 года — день, когда агрессия проявляется не слишком ярко, но, тем не менее, может повлиять на нашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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