Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других болеют простудными заболеваниями

Гороскоп / © Credits

Реклама

Тем не менее, у всех отношения с вирусами и простудой складывается по-разному: так, если одни из них не вылезают, то другие сталкиваются с ними редко.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые болеют простудными заболеваниями чаще других.

Реклама

Близнецы

Близнецы склонны к болезням, связанным с органами дыхания вообще, и с их простудой — в частности. При малейшем намеке на переохлаждение организма — даже если это был банальный сквозняк — у них начинает болеть горло, которое проходит только при лечении антибиотиками — других средств представители знака не признают.

Реклама

Телец

Тельцы в силу своей любви к удобству и комфорту — изнеженные создания, чувствительные к холоду в любом его виде и в любое врем года. Неважно, выпьют они стакан прохладной воды или попадут под струю холодного воздуха из кондиционера, бесследно это для них не пройдет — они обязательно окажутся на больничном как минимум на неделю.

Весы

Весы –большие любители светских мероприятий, которые дают им возможность блистать, производя на окружающих неизгладимое впечатление, и общаться с интересными им людьми. Поскольку на таких встречах всегда многолюдно, то и инфекции там разлетаются мгновенно — неудивительно, что они легко «ложатся» на истощенный иммунитет.

Читайте также:

Новости партнеров