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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3297
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, Украина может остаться без связи Starlink: главные новости ночи 13 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Терминал Starlink

Терминал Starlink / © reuters.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 августа 2026 года:

  • Россия ударила по Чернигову: в городе загорелся пожар Читать далее –>

  • Украина может потерять Starlink: Польша пригрозила Маску прекратить финансирование Читать далее –>

  • Россия такого не ожидала: Плетенчук раскрыл масштаб операции в Новороссийске Читать далее –>

  • В России нашли уязвимое место: санкции ЕС могут перекрыть сырье для ракет и танков Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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