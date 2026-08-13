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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 13 августа: какой будет ее мощность

Ожидается, что геомагнитная активность будет оставаться спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

В четверг, 13 августа, активность Солнца будет слабой. Ожидается, что магнитная буря будет иметь К-индекс 2 (зеленый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

В общем, в следующие несколько дней геомагнитные условия будут от спокойных до активных. Вскоре должен поступить высокоскоростной поток из северной корональной дыры. Как следствие, активность достигнет уровней от ACTIVE до STORM G1.

Магнитная буря 12 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 12 августа. Фото: Meteoagent.

Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.

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