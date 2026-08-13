Магнитная буря 13 августа: какой будет ее мощность

Магнитная буря / © pixabay.com

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В четверг, 13 августа, активность Солнца будет слабой. Ожидается, что магнитная буря будет иметь К-индекс 2 (зеленый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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В общем, в следующие несколько дней геомагнитные условия будут от спокойных до активных. Вскоре должен поступить высокоскоростной поток из северной корональной дыры. Как следствие, активность достигнет уровней от ACTIVE до STORM G1.

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Магнитная буря 12 августа. Фото: Meteoagent.

Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.

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