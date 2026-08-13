Тайну Стоунхенджа могут наконец-то разгадать: ученые нашли новое объяснение

Стоунхендж / © Pexels

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Тайна того, как массивные камни Стоунхенджа оказались на Солсберийской равнине около 5000 лет назад, остается предметом научных дискуссий.

Об этом пишет Popular Mechanics.

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Новое исследование предлагает версию, сочетающую естественную силу ледников с возможностями неолитических людей. Ученые предполагают, что камень мог сначала переместиться на значительное расстояние вместе с ледниковым потоком, а его дальнейшую транспортировку осуществили люди.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Quaternary Science, ученые отмечают, что окончательно доказать этот сценарий пока не удалось. Они не исключают, что камень могли перемещать как естественные процессы, так и люди.

По словам исследователей, ледниковый транспорт мог обеспечить только часть пути.

«Мог обеспечить промежуточный этап в путешествии камня, но сам по себе не может объяснить его окончательное размещение на Солсберийской равнине», — отметили авторы исследования.

Впрочем, эта гипотеза рождает новые вопросы. Один из авторов работы, преподаватель гляциологии в Шеффилдском университете имени Халлама Реми Венесс, попытался смоделировать, как именно могло происходить движение камня.

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Алтарный камень является самым большим и тяжелым среди голубых камней Стоунхенджа. Считается, что его установили примерно на 2000 лет раньше больших камней, образующих арки монумента. В длину около 4 метров его транспортировка была чрезвычайно сложной задачей.

Геологи считают, что Алтарный камень происходит из песчаных отложений древнего озера Оркади на территории современной северо-восточной Шотландии.

До сих пор основными версиями его попадания в Англию были ледниковое перемещение или транспортировка людьми — по суше или по морю.

Чтобы проверить естественный сценарий, исследователи соединили анализ происхождения песчаника с моделированием движения ледникового покрова. Так они попытались определить потенциальный маршрут, по которому камень мог перемещаться тысячи лет назад.

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Венесс предполагает, что в конце последнего ледникового периода ледниковая масса была настолько велика, что могла двигаться из Оркнейского бассейна подобно медленной реке. Вместе со льдом перемещались бы камни и обломки пород.

Модель движения льда, которую Венесс разрабатывал в течение пяти лет, показала, что Алтарный камень мог около 12 тысяч лет назад оказаться на Доггер-Банке — ныне затопленном участке под Северным морем, примерно в 100 километрах от северо-восточного побережья Англии.

По словам ученого, Доггер-Банк в тот период был важным топографическим повышением в Доггерленде, который ныне известен многочисленными археологическими находками.

«Доггер-Банк был местным топографическим возвышением в регионе Доггерленд — богатом археологическими находками», — отметил Венесс.

Однако ледниковый путь мог закончиться именно на Доггер-Банке. Даже если ледник перенес туда Алтарный камень, впереди оставалось еще около 400 километров до Стоунхенджа.

Исследователи обратили внимание на важное обстоятельство: Доггерленд оставался над уровнем моря примерно до 8000 лет назад. Когда-то эта территория была сухопутным мостом между Европой и Британией, но из-за повышения уровня моря постепенно превратилась в остров, а затем полностью исчезла под водой.

Итак, Алтарный камень должен был покинуть Доггерленд еще до того, как территорию затопило, и оказаться в другом месте. В Стоунхендж его могли переместить уже люди.

Венесс считает, что неолитические жители Британии могли заранее понять, что территория постепенно опускается и спасти ценные камни.

«Как только Алтарный камень оказался в безопасности на восточном побережье Англии, идея о том, что его перенесли люди на Солсберийскую равнину, становится более правдоподобной», — объяснил ученый.

Он также отметил, что Алтарный камень должен был преодолеть примерно такое же расстояние, как и другие голубые камни Стоунхенджа. В то же время этот путь был примерно в десять раз длиннее расстояния, которое преодолели большие сарсеновые камни, добытые неподалеку от места постройки монумента.

Ранее сообщалось, что археологи нашли неподалеку от Стоунгенджа древнее сооружение возрастом 5000 лет, которое могло быть прототипом знаменитого памятника.

Мы ранее информировали, что новое исследование проливает свет на возможное происхождение и путь транспортировки одного из самых загадочных камней Стоунхенджа — Алтарного камня.

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